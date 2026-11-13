Oprava domu pro seniory v H. Králové bude z pětiny hotová, část lidí již bydlí

Autor: ČTK
  15:16aktualizováno  15:16
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Více než půlmiliardová přestavba domu Harmonie I pro seniory a zdravotně postižené v Hradci Králové bude ke konci letošního roku zhruba z pětiny hotová. Oprava domu se 400 byty začala v březnu, první nájemníci se do opravených bytů nastěhovali v létě. Stavba, která je největší jednorázovou investicí města do bydlení v jeho novodobé historii, je rozdělená do deseti etap a zatím jde podle plánu. Hotová má být do září 2029. ČTK to dnes řekla Kateřina Malá z tiskového oddělení radnice.

Ve čtrnáctipatrovém bytovém domě z přelomu 80. a 90. let minulého století stavbaři postupně opravují jednotlivé sloupce o 14 bytech. "Nyní je ve čtyřech sloupcích opravených a obsazených 56 bytů, do konce roku nájemníci obsadí dalších 14 bytů," uvedla Malá. Doplnila, že jeden sloupec opravených bytů zůstává dočasně bez nájemníků, protože slouží jako hlukový předěl mezi opravovanými a obsazenými byty. Vždy po dokončení jedné etapy se do opravených bytů stěhují nájemníci z další etapy.

Harmonie I je největším bytovým domem v majetku města, tvoří přibližně 30 procent městského bytového fondu. Rekonstrukce domu za 523,68 milionu korun bez DPH je také největší současnou investicí města. V soutěži zakázku získaly stavební firmy Marhold a Stako.

Přestavbu chce město zaplatit z dvacetiletého úvěru a z dotací. Magistrát už na přestavbu získal dotaci téměř 115 milionů korun ze Státního fondu podpory investic. Město ještě žádá o 76,5 milionu korun z evropského Integrovaného regionální operačního programu.

Bydlení v opraveném domě by mělo být výrazně kvalitnější. Stavbaři sanují obvodové železobetonové konstrukce, likvidují azbest z lodžiových stěn. Domu dají zateplení, nová okna, dveře a zábradlí, opraví lodžie a přebudují vnitřní jádra.

Pro různé skupiny obyvatel, které potřebují podporu, má Hradec Králové k dispozici téměř 1200 vlastních bytů. Z toho je asi 720 takzvaných bytů zvláštního určení, kam spadá i Harmonie I. Startovacích bytů pro mladé má Hradec Králové 113, pro rodiny s dětmi má vyčleněno asi 160 bytů a pro lidi v nouzi 180 bytů. Klasických nájemních bytů má 256. Celkem město disponuje asi 1420 byty.

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