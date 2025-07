Železniční most přes Labe spojuje část Pražského Předměstí a Věkoše. Správa železnic (SŽ) plánuje, že při stavbě dvoukolejky směrem na Týniště nad Orlicí postaví most úplně nový.

Jak však bohužel bývá zvykem, město si pro nové umístění i užití zatím pouze nechá vypracovat studii proveditelnosti a až pak se rozhodne.

Kdyby však Hradec váhal příliš dlouho, Správa železnic by mohla ztratit trpělivost a most bez výčitek nechat sešrotovat. Jen pro ilustraci: Plzeň za cenu šrotu před šesti lety koupila někdejší Faltusův most z roku 1931 a letos jej za obrovského zájmu veřejnosti i expertů začne znovu stavět. Hradec by za stěhování svého nýtovaného unikátu nemusel utratit 60 milionů jako Plzeň, protože Železňák by de facto zůstal na svém místě.

„Město se musí rozhodnout, jestli ten most chce, nebo ne. Nový se začne stavět asi za dva roky. Studie proveditelnosti nám řekne o možném užití a prověří varianty, kde by jej bylo možné v blízkém okolí pro přechod Labe umístit,“ řekl Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro oblast architektury a urbanismu.

Přesun trval 12 minut

Hradecký most je opravdovým unikátem i bez srovnávání s Faltusovým mostem v Plzni. Asi 230tunový most vyrobila dnes už neexistující hradecká strojírna Ippen, předchůdce smutně vytunelované společnosti Montas.

Dodnes existují záznamy, které svědčí nejen o zručnosti jeho stavitelů, ale hlavně o neuvěřitelné rychlosti jeho uvedení do provozu. Na začátku září 1939 byl most připraven, dnem D bylo 7. září, kdy už vedle sebe stály starý most z roku 1874 a vyzývavě červená nová konstrukce.

„Současně se posouvaly oba mosty spojené lany. Nový most se posunul na místo starého a starý na demontážní lešení. Přesun trval 12 minut a u rumpálů bylo 16 lidí,“ popsal vedoucí památkového odboru hradeckého magistrátu Jan Falta. Ještě v 15:15 projel poslední vlak po starém mostě, pak následovala montáž, ale už v 17:00 bylo hotovo a přesně v 17:20 přes nový most projel zkušební vlak.

Nabízí se srovnání: Velmi podobný nýtovaný most Plukovníka Šrámka ve Svinarech byl uzavřen v lednu 2017, konstrukce skončila na několik let na břehu řeky Orlice a nový betonový most byl slavnostně otevřen až po 28 měsících, a to v květnu 2019.

Přežil Osvětim, jako bobista jel olympiádu

Druhý příběh Železňáku je bohužel tragický. Hradecký most přes Labe je totiž jedním z úplně posledních produktů mostárny Ippen.

Strojírna byla založena v roce 1908, v dobách největší slávy tu pracovalo 200 dělníků. Vyráběla například hangáry, kotle, nádrže, jeřáby, ale i pancéřové trezory.

Za protektorátu židovská rodina Ippenů o hradecké strojírny přišla a až na tehdy třiatřicetiletého Maxe Ippena, jenž prošel vyhlazovacím táborem v Osvětimi, nikdo z ní nepřežil holokaust.

Max měl dobrodružnou a bonvivánskou povahu, ve svých 41 letech se nejvíce zasloužil o vznik první československé olympijské posádky na dvojbobu i čtyřbobu. Ve Svatém Mořici roku 1948 sháněl spolujezdce do čtyřbobu málem na inzerát, nakonec umluvil lyžaře Františka Zajíčka, hokejového rozhodčího Vojtecha Okoličányho a studenta Ivana Šipajla, který se na olympiádu jen přijel podívat. Na velmi nebezpečné trati obsadili předposlední 14. místo.

Po znárodnění a únorovém převratu se již Max Ippen do Hradce Králové nikdy nevrátil a zemřel v roce 1957 ve Švýcarsku.

Koupí si most město?

„Firma Ippen reprezentuje velkou kapitolu hradeckého průmyslu, byl předchůdcem Montasu, který však byl v 90. letech vytunelován a definitivně skončil. Most vznikl ve velmi důležitém podniku, proto je to tak hodnotná věc,“ řekl Adam Záruba.

„Navíc je most zajímavý i z pohledu architektonického, protože je včetně konstrukčních detailů nýtovaný. Jeho stav je také velmi dobrý, dodnes po něm jezdí vlaky a Správa železnic jej nechává pravidelně prověřovat. S mostem se dá i dál pracovat, například na něm umístit lávku pro pěší. Neměli bychom dopustit jeho nevratný konec,“ popsal hodnotu mostu Záruba, který v roce 2018 stál za záchranou poloviny nýtovaného mostu Plukovníka Šrámka ve Svinarech.

Ta dnes leží na bývalém vojenském letišti, je zakonzervovaná a čeká na svou další roli.

„Připravujeme revitalizaci Piletického potoka, která je nutnou podmínkou pro výstavbu v Severní zóně. Budou se tam nově modelovat cyklistické trasy a část tohoto mostu bude důležitá při propojení centra města do Šimkových sadů,“ doplnil náměstek primátorky.

O osudu železničního mostu se rozhodne ještě letos na podzim.