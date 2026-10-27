Hradec Králové ocenil šéfa rozhlasu Kánského či fotbalového manažera Jukla

Vedení Hradce Králové dnes vpodvečer u příležitosti státního svátku 28. října ocenilo osm významných osobností města. Medaile získali ředitel studií Českého rozhlasu v Hradci Králové a Pardubicích Jiří Kánský nebo fotbalový manažer klubu FC Hradec Králové a bývalý fotbalista Richard Jukl. Po předání ocenění následoval slavnostní koncert Filharmonie Hradec Králové.
Medaili města v sále filharmonie dále od představitelů města převzala šéfredaktorka a vedoucí programu Českého rozhlasu Hradec Králové Lada Klokočníková. Za dlouhodobou práci pro město a jeho seniory převzal medaili Marcel Kraus, který se podílí na projektech zlepšujících kvalitu života starší generace, uvedla radnice.
Ocenění dostala také propagátorka klasické hudby a zpěvu Ema Hubáčková, která se řadu let věnuje pěveckému vzdělávání dětí a mládeže. Za celoživotní přínos kulturnímu životu města převzala medaili herečka Klicperova divadla Lenka Loubalová. Ocenění si odnesli také dlouholetý jevištní mistr Klicperova divadla a spoluzakladatel festivalu Divadlo evropských regionů Ladislav Svoboda a bývalý atlet, trenér a dokumentarista historie hradecké atletiky Pavel Rytíř.
Oslavy výročí vzniku samostatného Československa budou v Hradci Králové pokračovat ve středu 28. října. V 09:00 se mimořádně rozezní zvon Augustin v Bílé věži na Velkém náměstí. Od 10:00 bude následovat pietní akt u pomníku T. G. Masaryka na Masarykově náměstí s předáním ocenění strážníkům, policistům a hasičům.