Historický železniční most přes Labe v Hradci Králové zvaný Železňák by se měl proměnit v lávku pro pěší a cyklisty. Reálnost přesunu mostu a jeho nového využití potvrdila studie proveditelnosti, kterou si nechal zpracovat magistrát. Radní města schválili kroky k odkupu mostu od Správy železnic, uvedla dnes radnice. Správa železnic most při chystané rekonstrukci tratě nahradí novým.
Po nýtovaném ocelovém mostě z roku 1939 vede jednokolejná trať z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí na Rychnovsku. Správa železnic plánuje zdvoukolejnění tratě a její celkovou modernizaci včetně rekonstrukce stanic Hradec Králové - Slezské Předměstí a Třebechovice pod Orebem. Pod mostem vede frekventovaná cyklostezka podél Labe z Hradce Králové směrem na Jaroměř a Kuks.
Součástí jednokolejného Železňáku je lávka pro pěší, s kterou nový dvoukolejný most nepočítá. "Bohužel se nám nepodařilo přes intenzivní jednání docílit toho, aby nový železniční most měl také část věnovanou pěším, případně cyklistům," uvedl náměstek primátorky pro životního prostředí, urbanismus a územní plánování Adam Záruba (nezáv.).
Přesunem Železňáku asi o 30 metrů proti proudu Labe by lidé podle něj nepřišli o oblíbený přechod řeky v polovině cesty mezi Labským mostem a mostem Kameňákem v Pláckách. "Konstrukci nebude nutné rozebírat ani nikam převážet," uvedl Záruba. Koordinace se stavbou nového mostu podle něj projekt zjednoduší a zlevní.
"Celkové náklady na transfer a rekonstrukci mostu, včetně projektové přípravy a odkupu konstrukce za zbytkovou cenu od Správy železnic, by měly být čtvrtinové oproti nové lávce u Aldisu," uvedl Záruba. V roce 2023 otevřená lávka u Aldisu přišla na 175 milionů korun. Město nebude muset pro nové umístění lávky vykupovat pozemky. Podle Záruby bude lávka na pozemcích města a státního podniku Povodí Labe, s nímž je věc projednána.
Most vyrobila hradecká strojírna a mostárna firmy Ippen, po druhé světové válce známá jako Montas. "Most je cennou památkou na zaniklý hradecký průmysl a na podnikatelskou rodinu Ippenových, která se stala obětí holokaustu. Byl bych rád, kdyby most po rekonstrukci nesl jejich jméno," uvedl Záruba.
Hradec Králové již jeden historický železný most vlastní. V roce 2018 město dostalo od kraje část železného mostu, který stával přes Orlici ve Svinarech. Torzo město převzalo s tím, že jej chce zachovat jako doklad umu stavitelů z počátku 20. století. Dvě mostní pole ležela čtyři roky na břehu Orlice vedle nového mostu. V roce 2022 město konstrukci uložilo na letišti. V budoucnu by z torza mohla být například lávka přes Piletický potok, uvedla dříve radnice.