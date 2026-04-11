Hradec Králové osadí tři školy slunečními elektrárnami, na další čtyři je chystá

Město Hradec Králové osadí první tři základní a mateřské školy slunečními elektrárnami. Ve druhé etapě by magistrát chtěl dát fotovoltaické elektrárny ještě na čtyři školy. ČTK to řekl náměstek primátorky pro rozvoj Lukáš Řádek (TOP 09). Školy by měly uspořit na platbách za elektřinu. Část elektřiny by měly spotřebovávat další objekty zapojené do městem založeného Energetického společenství Hradec Králové.
Město původně k osazení slunečními elektrárnami vytipovalo přes 20 škol. Po prověření a statickém posouzení střech se jako vhodné pro instalaci ukázaly objekty sedmi škol. První etapa instalací elektráren na školy v Plačicích, Plotištích a v Habrmanově ulici v těchto dnech začíná. Město vyjde na 4,7 milionu korun.
Na druhou etapu by město chtělo získat peníze z dotačního programu Komunerg vypsaného Státním fondem životního prostředí. Elektrárny by měly být na škole na Novém Hradci Králové, na školkách Sluníčko a Čtyřlístek a na ZŠ a MŠ Gočárova. "Letos bychom mohli soutěžit dodavatele, realizace by mohla být v roce 2027," uvedl Řádek.
Energetické společenství by mělo snížit závislost města a jeho organizací na dodavatelích elektřiny a ušetřit při platbách za energie. Úspory by mohly být v milionech korun, odhadla dříve radnice. Elektrárny na střechách škol budou například o letních prázdninách předávat vyrobenou elektřinu jiným městským objektům, třeba koupališti Flošna.
Společenství by mělo v budoucnu disponovat elektřinou z více než deseti fotovoltaických elektráren s odhadovaným souhrnným výkonem 270 kilowattů. Dosud město pořídilo jednu sluneční elektrárnu, a to na střeše ubytovny v Brněnské ulici.