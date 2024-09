Hradec nejspíš rozšíří území s parkovným, změny chce zavést v roce 2026

Hradec schválil vznik studie od odborníků z Českého vysokého učení technického (ČVUT), z níž vyplynou technické požadavky na jednotný parkovací systém včetně návrhů pro konkrétní lokality.

Není tajemstvím, že město hodlá změnit situaci především v oblastech, kudy jdou hranice placeného parkování firmy ISP, a zónách, kde je to možné zdarma. Reforma by se měla nejvíce dotknout sídlišť v Malšovicích, na Moravském, Slezském i Pražském Předměstí nebo v Kuklenách.

Placené parkování v Hradci je od roku 2006 pod správou společnosti ISP, s níž město uzavřelo koncesní smlouvu na třicet let. Nejnovější plány se kromě jednotného systému také zaobírají myšlenkou majetkového vstupu města do ISP.

„Jednáme o všech variantách. Záleží na podmínkách. Pokud by to pro město bylo výhodné a zlepší to situaci v parkování, jsme pro jednání,“ řekl ve středu náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek (TOP 09).

„ISP prochází složitější etapou vzhledem k dědickému řízení. Čekáme, co se stane. Setkali jsme se a rozhodně to není tak, že by firma přicházela s nabídkou ‚pojďte nás koupit‘. Povedeme další vzájemná jednání,“ doplnila primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Vedení radnice se ve středu záměrně vyhýbalo hovoru o rozšíření placeného parkování, ale nakonec se právě tato myšlenka ukázala jako nejpravděpodobnější řešení.

„Na 90 procent se zvětší území, kde se bude za parkování vybírat. Klíčové je zajistit především parkování pro rezidenty,“ uvedl Lukáš Řádek. Podle něj chce město do procesu zapojit i obyvatele: „Občané budou mít možnost se podílet na rozhodování. Peníze získané z parkování budou transparentně využity tam, kde byly vybrány.“

Parkování na Slezském Předměstí u polikliniky je o nervy, společnost ISP tam připravuje stavbu parkovacího domu Rožberk:

O parkovací reformě by měla rozhodnout připravovaná studie, na kterou schválila rada dva miliony korun, a vše ještě musí schválit zastupitelé. Výběrové řízení na expertizu se město chystá vypsat na přelomu letošního roku a nový systém uvést do života do dvou let.