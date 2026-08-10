Hradec Králové podporuje družstevní bydlení, do výstavby míří přes 210 bytů

V Hradci Králové přibývá projektů, které se zaměřují na družstevní bydlení. Pilotním projektem města je brownfield bývalých koželužen v městské části Kukleny, kde v budoucnu vyroste čtvrť přibližně s 90 byty. ČTK o tom dnes informovali zástupci radnice. Vznik dalšího družstevního bydlení město podpořilo v městské části Pouchov, kde prodalo pozemek společnosti Coop Development Hradec Králové. Ta zde připravuje výstavbu 126 družstevních bytů.
"Družstevní bydlení rozšiřuje možnosti, jak si lidé mohou zajistit vlastní domov, a pomáhá zpřístupnit nové byty širšímu okruhu zájemců. Proto považujeme za důležité podporovat projekty, které tento model bydlení v Hradci Králové rozvíjejí," uvedl náměstek primátorky pro majetek Pavel Vrbický (Piráti).
Začátkem léta radnice založila pro projekt v Kuklenách bytové družstvo spolu s dalšími členy, kterými jsou Stavební bytové družstvo Náchod a společnost revitalizujeme.cz. "Hlavním cílem je především dosáhnout nižší ceny bytů. V tomto případě bychom se mohli dostat až o 25 procent pod tržní úroveň," uvedl Vrbický.
Dokončení projektové přípravy pro povolení záměru u lokality Nové Kukleny se předpokládá v roce 2028. Samotná výstavba se bude odvíjet od vydání povolení záměru stavebním úřadem, uvedli zástupci města. Po jeho získání bude zahájená rezervace bytů.
Rozvoj družstevního bydlení město podporuje i nepřímo, například nabídnutím pozemků k výstavbě bytů. Takovým případem je projekt v Pouchovské ulici v blízkosti sídla Dopravního podniku města Hradce Králové. Město tam vyhlásilo soutěž s cílem prodat půlhektarový pozemek pro bytovou výstavbu v březnu, společnost Coop Development Hradec Králové tuto soutěž vyhrála.
"Připravujeme zde družstevní bydlení, které počítá se 126 bytovými jednotkami v dispozicích od 1+kk až po prostorné 4+kk, přes 150 parkovacích míst, cílí jak na jednotlivce a mladé páry, tak i na rodiny s dětmi," uvedla Anna Ježková za Coop Development Hradec Králové.
Architektonicky jde podle ní o soubor bytových domů rozmístěných do tvaru písmene U, který vytvoří kompaktní blok se zelení ve vnitrobloku. Výstavba domů by měla začít v polovině září letošního roku. Pokud půjde vše podle harmonogramu, první obyvatelé by se mohli do svých bytů stěhovat začátkem roku 2029.