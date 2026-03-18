Hradec Králové posílí MHD do městských lesů, parkoviště náporu nestačí

Město Hradec Králové posílí od posledního březnového víkendu linku městské hromadné dopravy vedoucí do městských lesů na jihovýchodním okraji města. Stávající parkoviště již náporu návštěvníků lesa nestačí a město chce lidem nabídnout rozšířenou dopravu autobusy. Posílená linka číslo 9 s konečnou zastávkou Lesní hřbitov bude v provozu o víkendech a svátcích. Novinářům to dnes řekl náměstek primátorky Miroslav Hloušek (ODS). Městské lesy o rozloze 3800 hektarů slouží hlavně k rekreaci. Ročně je navštíví zhruba milion lidí.
"Dopravní podnik na lince doplní pět spojů. Směrem k zastávce Lesní hřbitov budou díky tomu autobusy o víkendech a svátcích jezdit v půlhodinovém intervalu v čase mezi 08:00 až 19:00," uvedl Hloušek. Posílení linky dopravní podnik podle něj zvládne se stávajícím počtem autobusů a řidičů. Na konci léta město provoz linky vyhodnotí. A to i finančně, aby mohlo dopravnímu podniku případně dorovnat zvýšené náklady.
Zastávka Lesní hřbitov je hlavním výchozím bodem do městských lesů, leží na páteřní cestě přes lesy zvané Hradečnice. U Hradečnice vznikla v minulých letech řada atrakcí, například zábavní park Na Větvi. V roce 2010 město u zastávky Lesní hřbitov vybudovalo parkoviště, jehož kapacita již nestačí. Auta tak parkují i na zakázaných místech. "Les tam někdy dostává pěkně na frak," uvedl Hloušek.
Zvýšení počtu parkovacích míst není podle radnice možné. "Lesní pozemky tam jsou chráněné. Zvolili jsme proto strategii posilování MHD. Představa, že by vznikly desítky parkovacích míst, je nereálná," uvedl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).
Při rekreaci v městských lesích mohou lidé využít například asfaltový okruh pro bruslaře a cyklisty, běžecký okruh s měkkým povrchem ze štěpky a pilin, přírodní posilovnu, stezku siluet zvířat či rytířské hradiště. Ve dvou oborách mohou lidé vidět divoká zvířata.