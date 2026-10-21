Demolicemi objektů v bývalém areálu technických služeb ve čtvrti Třebeš začne město Hradec Králové přípravu stavby denního stacionáře pro zdravotně postižené. Náklady na stacionář radnice odhaduje na čtvrt miliardy korun, u demolic je odhad nákladů přes 19 milionů korun bez DPH. ČTK to dnes řekl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09). Zařízení tohoto typu pro zdravotně postižené město zatím nemá.
Demolice se bude týkat čtyř budov, stavebních buněk a zpevněných ploch. "Část objektů obsahuje azbest, který musí být odborně odstraněn podle poměrně přísných předpisů," uvedl Řádek. Na demolice rada města v úterý schválila vypsání soutěže, hodnoticím kritériem bude cena. Město odhaduje, že demolice by mohly začít v únoru a trvat zhruba do poloviny roku 2027.
Příští rok město hodlá vypsat soutěž na samotnou stavbu stacionáře, která by mohla začít na konci roku 2027. Dílo by mělo být hotové v roce 2029.
Kapacita stacionáře by měla být 48 klientů starších 15 let. "Stacionář je ambulantní sociální služba. Lidé, kteří se již neobejdou bez pomoci jiné osoby, zde budou moci trávit aktivně čas, a to v přirozeném prostředí," uvedl dříve náměstek primátorky pro sociální věci Pavel Vrbický (Piráti). Stacionář by se podle něj měl stát důležitým pilířem podpory takzvaných rodinných pečujících.
Součástí stacionáře budou oddělení fyzioterapie, ergoterapie, relaxace či výchovně - vzdělávacích činností. "Budova nabídne klientům potřebné soukromí, k objektu bude přiléhat rozsáhlá zahrada přizpůsobená potřebám klientů," uvedla radnice.
Důležitou investici v sociální oblasti město dokončilo v červnu 2022, kdy otevřelo dům odlehčovací služby pro zdravotně postižené. Stavba domu s kapacitou 35 lůžek přišla včetně vybavení na 136 milionů korun. Odlehčovací služba po přechodnou dobu pomáhá lidem, kteří mají sníženou soběstačnost, například kvůli věku, nemoci či jinému zdravotnímu postižení.
Královéhradecký kraj v roce 2023 v Hradci Králové ve čtvrti Roudnička otevřel domov pro zdravotně postižené. Investice činila 80 milionů korun. Ubytování ve třech samostatných domácnostech v něm našlo 18 klientů s mentálním a kombinovaným postižením s vysokou mírou podpory. Na Hradecku takové zařízení do té doby nebylo.