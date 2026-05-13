Hradec Králové prověří, zda by zavedení vyhrazených pruhů MHD zlepšilo dopravu

Město Hradec Králové prověří, zda by zavedení vyhrazených silničních pruhů pro městskou hromadnou dopravu (MHD) zlepšilo dopravu ve městě. Nechá si k tomu za 270.000 korun zpracovat studii u Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického. K dispozici by studii mělo mít příští rok v březnu. ČTK to dnes řekl náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09). Dopravu ve městě od dubna 2023 řídí takzvaný inteligentní dopravní systém za 317 milionů korun. Obsahuje i modul preferování vozidel MHD, která mají zpoždění.
"Chceme prověřit, zda vyhrazené pruhy jsou vhodným doplněním inteligentního dopravního systému. Nepředjímáme, že vzniknou, ale nechceme rozhodovat podle pocitů a předsudků, že půjde o komplikovanou věc," zdůvodnil Řádek pořízení studie. Dodal, že jiná krajská města vyhrazené pruhy pro MHD mají a Hradec Králové je výjimkou. Pokud se město rozhodne, tvůrci studie připraví návrh tří pilotních úseků, kde by mohly preferenční pruhy pro MHD vzniknout.
Systém řízení dopravy upřednostňuje autobusy a trolejbusy MHD, aby nebyla narušena plynulost provozu. Denně systém zaznamená tisíce výzev. Systém však MHD podle Řádka nepomůže v situaci, kdy je před zpožděným autobusem či trolejbusem 50 jiných aut. Městský dopravní podnik zhruba 140 autobusy, trolejbusy a elektrobusy ročně přepraví přes 36 milionů cestujících.
Hlavní částí inteligentního dopravního systému v Hradci Králové bylo osazení 34 křižovatek a čtyř přechodů pro chodce semafory se zabudovaným řízením dopravy. Systém dopravu řídí tak, aby se v ranní či odpolední špičce netvořily kolony. Díky systému má radnice také k dispozici aktuální dopravní data, která využijí i tvůrci studie pro vyhrazené pruhy.