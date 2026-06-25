Hradec Králové uzavřel smlouvu na prodej pozemku pro domov seniorů ProSeneo

Město Hradec Králové uzavřelo smlouvu na prodej pozemku soukromému investorovi pro výstavbu domova seniorů a sociálních služeb s kapacitou 150 lůžek. Zařízení, jehož součástí budou i domov pro lidí trpící demencí, denní stacionář a odlehčovací služba, vybuduje společnost ProSeneo. Na facebooku to dnes uvedla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub).
O prodej pozemku ve čtvrti Slatina loni požádaly stavební společnost Erbes Realitní II a provozovatelská firma ProSeneo. Prodej schválili zastupitelé města loni v prosinci, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní schválili letos v květnu.
Prodávaný pozemek má rozlohu 10.265 metrů čtverečních a investor za něj včetně daně zaplatí téměř 54 milionů korun. Podmínkou výstavby bylo schválení nového územního plánu Hradce Králové. Nový územní plán města platí od letošního 13. března.
Spoluvlastníky firmy ProSeneo jsou podle informací v obchodním rejstříku podnikatelé Jakub Erben a Jan Čapek. Erben je vlastníkem Erbes Realitní II, která je kupcem pozemku od města. Společnosti záměr vybudování domova seniorů zdůvodnily nedostatkem kapacit sociálních služeb v Hradci Králové.
Domov firmy ProSeneo by měl podle náměstka primátorky Pavla Vrbického (Piráti) významně pomoci zvýšit lůžkovou kapacitu v sociálních zařízeních pro seniory v Hradci Králové. Zařízení by se podle jeho dřívějšího vyjádření mělo stát součástí krajské sítě sociálních služeb.
Největším zařízením pro seniory v Hradci Králové je krajem vlastněný Domov U Biřičky. Poskytuje sociální a zdravotní péči seniorům a lidem s chronickým duševním onemocněním. Areál zahrnuje dvě budovy s kapacitou 277 lůžek, z nichž 130 je v domově pro seniory a 147 ve zvláštním režimu.
Společnost ProSeneo otevřela svůj první domov pro seniory v roce 2017 v Říčanech u Prahy a druhý v roce 2021 v Karlových Varech. Domovy, jejichž souhrnná kapacita je přes 330 lůžek, se loni staly součástí zdravotnického holdingu Penta Hospitals.