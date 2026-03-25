Hradec Králové vylosoval nájemníky 29 startovacích bytů, zájemců bylo 360

Radnice stotisícového Hradce Králové dnes odpoledne veřejným losováním vybrala budoucí nájemníky 29 startovacích bytů pro mladé. Vylosovala i 29 náhradníků. Zájem o byty, v nichž se platí zvýhodněné nájemné, mělo 360 lidí. Radnice to uvedla v tiskové zprávě. Město nyní v režimu startovacích bytů disponuje 113 byty. Byt může nájemník užívat nejvýše tři roky, pak radnice byty zařadí do losování.
Prvních 29 vylosovaných žadatelů by mohlo získat nájemní smlouvy v květnu. Dalších 29 náhradníků by se mohlo do postupně uvolňovaných bytů nastěhovat letos nebo během příštího roku. Náhradníci mají šanci získat byt také v případě, že některý z prvních 29 vylosovaných nesplní podmínky výběrového řízení nebo byt odřekne.
Startovací byty jsou o velikostech 1+kk a 2+kk a jsou na různých místech ve městě. Větší zájem bývá o dvoupokojové byty, což se potvrdilo i letos. "O byty velikosti 1+kk se přihlásilo 85 zájemců, 275 lidí mělo zájem o byty 2+kk," uvedla radnice.
"Startovací byty patří dlouhodobě k nejžádanějším formám městského bydlení. Lidé zde mají nižší nájemné a byty jsou v atraktivních lokalitách s dobrou dostupností služeb i zeleně," uvedl náměstek primátorky Pavel Vrbický (Piráti). Například předloni na jaře dala radnice do losování přibližně 30 startovacích bytů, zájem o ně mělo 313 lidí.
Zájemci o startovací byty musejí splnit několik podmínek. Musí být mladší 32 let, nesmí vlastnit ve městě nemovitost k bydlení, musí v něm mít ale trvalý pobyt nebo v něm pracovat. Žadatel také nesmí dlužit městu nebo městským organizacím a musí být zaměstnán více než šest měsíců před podáním žádosti.
Nájemné ve startovacích bytech činí 90 korun za metr čtvereční měsíčně. Podle interaktivní cenové mapy ministerstva financí se tržní nájem v Hradci Králové pohybuje mezi 200 až 300 korunami za metr čtvereční.
Nabídkou startovacích bytů se radnice snaží udržet ve městě mladé lidi, například studenty po škole, a získat tím nové obyvatele. Radnice pro program startovacího bydlení v letech 2007 až 2010 původně pořídila 172 nových bytů zhruba za 260 milionů korun. V roce 2012 rozhodla, že část z nich obsadí senioři.
Pro různé skupiny obyvatel, které potřebují podporu, má město k dispozici téměř 1200 vlastních bytů. Z toho je přibližně 720 takzvaných bytů zvláštního určení pro seniory a lidi s postižením. Startovacích bytů má město 113, pro rodiny s dětmi má vyčleněno kolem 160 bytů a pro lidi v nouzi 180 bytů. Klasických nájemních bytů má 256. Celkem město disponuje zhruba 1420 byty.