O případném návratu dětí do opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové by mělo být jasno ve druhé polovině června. Škola kvůli sporu města se spolumajitelem sousední nemovitosti loni 1. září neotevřela a děti musejí druhý rok dojíždět do jiných škol. Pokud by úřady věc nevyřešily nebo se město se sousedem školy nedohodlo, je město připravené na variantu pokračovat ve výuce jinde. Vyplynulo to z dnešního vyjádření primátorky Pavlíny Springerové (Hradecký demokratický klub) na dotaz ČTK.
"Věřím, že ve druhé polovině června budeme schopni říct definitivní řešení problému. Záložní variantu, posílat děti dál jinam, pochopitelně máme připravenou. Věřím, že to nebude potřeba," uvedla primátorka. Soused školy se podle ní ozval s tím, že "by bylo možné se potkat." Springerová uvedla, že je k jednání připravena.
Přestavbu školy za 69 milionů korun bez DPH stavbaři dokončili loni na podzim. Zásadní pro návrat dětí do školy je získání kolaudace. Tu ale město zahájit nemůže, protože spolumajitel sousední nemovitosti odvoláním napadl prodloužení stavebního povolení na rekonstrukci školy. Konečné rozhodnutí v případu úřady dosud nevydaly, stěžovatel ve věci podal i námitky podjatosti. Cestu ke kolaudaci by otevřelo, kdyby stěžovatel námitky stáhl.
Přes složitou situaci škola při letošních zápisech do prvních tříd a do mateřských škol pokles zájmu nezaznamenala. "Do první třídy se zapsalo 19 dětí po 12 loni a do mateřské školy se opět zapsalo 12 dětí," uvedla mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková. V celém Hradci Králové se do městských mateřských škol zapsalo 747 dětí po loňských 836, což souvisí s poklesem porodnosti. Do prvních tříd by mělo nastoupit asi 1000 dětí, tedy stejně jako loni. Městské školy opět hodlají otevřít 40 prvních tříd.
Dojíždění v malšovské škole se týká téměř 90 dětí ze základní školy a téměř 40 dětí z mateřské školy. Kvůli přestavbě školy dojížděly celý školní rok 2024/2025. Podle původních plánů měly děti zahájit školní rok 2025/2026 už ve své škole, což se kvůli sporu nestalo. Děti ze základní školy, kterou tvoří první stupeň, začaly aktuální školní rok v ZŠ Mandysova, minulý školní rok jezdily do školy V Lipkách. Děti ze dvou tříd mateřské školy dál navštěvují ZŠ Štefánikova. Obě školy jsou na sídlišti Moravské Předměstí.
Rodičům dětí ze školy v Malšově Lhotě město odpustilo poplatky za školní družinu a mateřskou školu. Pro školáky zajišťuje autobusovou dopravu. Na jaře magistrát jako kompenzaci za komplikace rodinám vyčlenil půl milionu korun, které školáci dostanou na školu v přírodě či podobné aktivity.