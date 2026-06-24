Hradec Králové založí Bytové družstvo Koželužna pro stavbu 90 bytů

Město Hradec Králové založí Bytové družstvo Koželužna, které by mělo ve čtvrti Kukleny postavit dům s 90 byty. Ceny bytů by měly být asi o 25 procent nižší, než jsou v klasickém developerském projektu, uvedla dnes radnice. Zakládajícími členy budou podle úterního rozhodnutí zastupitelů kromě Hradce Králové ještě Stavební bytové družstvo Náchod a společnost revitalizujeme.cz.
Městem chystaný bytový blok družstevního bydlení by měl vyrůst u Pražské třídy a nového náměstí v projektu Nové Kukleny, který promění brownfield bývalé koželužny. Oblast radnice promění podle návrhu sdružení španělských architektonických kanceláří Mach Office a Arame Studio z Barcelony, které vyhrálo městem vypsanou mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž.
Projekt pro stavební povolení na Nové Kukleny by město mohlo mít v roce 2028. Po získání stavebního povolení zahájí rezervace bytů. Podle představ radnice by družstevní byty měly získat hlavně mladé rodiny a domácnosti se středními příjmy.
"Družstevní bydlení může brzy být pro mnoho lidí nejjednodušší cestou k vlastnímu bytu. Dostupnost spočívá hlavně v tom, že si nemusíte vzít hypotéku, protože úvěr zajišťuje družstvo," uvedl náměstek primátorky pro majetek Pavel Vrbický (Piráti).
Pro vstup do bytového družstva zaplatí členové jednorázový členský příspěvek 85.000 korun, základní členský vklad 10.000 korun a následně jednorázově 25 procent ceny bytu, což by mohl být jeden milion až 1,5 milionu korun. Zbytek ceny bytu budou družstevníci splácet měsíčními platbami 25 nebo 30 let.
Minulý týden město na webu zřídilo kontaktní formulář, jehož prostřednictvím chce zjistit zájem o byty i potřeby budoucích obyvatel. "Necelý týden od spuštění už evidujeme velký zájem, sešlo se nám více než 500 odpovědí, a čekáme, že postupně budou chodit další," uvedl Vrbický.
Ve městě nyní vzniká projekt čistě developerského družstevního bydlení. Dům se 126 byty na pozemku koupeném od města postaví společnost Coop development. Zahájení stavby plánuje letos na podzim, uvádí na webu.