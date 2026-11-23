Vánoční trhy s kulturním a zábavním programem v Hradci Králové začnou na historickém Velkém náměstí v neděli 29. listopadu. Rozsvícení vánočního stromu radnice naplánovala na 18:00. Třetí rok po sobě bude kolem mariánského morového sloupu ledové kluziště. Trhy potrvají do 23. prosince a omezí parkování a dopravu v historickém centru města. Na trhy bude v půlhodinových intervalech jezdit vánoční linka MHD, která bude zdarma. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
Kluziště bude v centru vánoční vesničky, kterou budou tvořit dřevěné stánky, kolotoč, vyhlídkové kolo a další atrakce. Ledová plocha mající téměř 400 metrů čtverečních bude v provozu do 6. ledna. Vstup na kluziště bude opět zdarma.
Na pódiu na Velkém náměstí organizátoři z Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti připravili program na každý den. "Středeční program bude zaměřený především na dětské publikum. Čtvrtky budou patřit dramaturgii festivalu Rock for People. Víkendy nabídnou program pro celé rodiny a nedělní večery se ponesou převážně ve folkovém duchu," uvedla radnice. Mezi vystupujícími by měly být Ilona Csáková, Sofian Medjmedj, Vladimír Hron, Michael Foret, Samson a jeho parta, Neřež Trio, Jablkoň nebo Originální pražský synkopický orchestr.
Dopravní omezení v centru města potrvají do 2. ledna, kolem mariánského sloupu bude omezení kvůli demontáži kluziště do 15. ledna. "Vjezd do historického centra v době konání trhů bude povolen pouze rezidentům s povolením vjezdu, a to za asistence pořadatele," uvedla mluvčí. Zcela uzavřeno pro dopravu bude náměstí 29. listopadu a na mikulášský program 5. prosince, vždy od 15:00 do 21:00 hodin.
Pro parkování by návštěvníci trhů měli využít parkovací domy RegioCentrum a Jana Gayera nebo venkovní parkoviště u koupaliště Flošna.
Kyvadlová bezplatná vánoční linka MHD povede od autobusového a vlakového nádraží přes centrum města na Velké náměstí, kde bude mít zastávku před budovou Galerie moderního umění. Autobus bude jezdit od 16:00 do 21:00. Při cestě běžnými linkami MHD se lidé nejlépe dostanou na Velké náměstí ze zastávek Adalbertinum, Magistrát města a Zimní stadion.