Hradec Králové zvažuje stavbu parkovacího domu pro 300 aut

Město Hradec Králové zvažuje stavbu družstevního parkovacího domu až pro 300 aut. Vyrůst by mohl na stávajícím parkovišti v ulici Na Potoce na největším panelákovém sídlišti Moravské Předměstí, kde je velký nedostatek parkovacích míst. Reálnost záměru by měla ukázat studie proveditelnosti, kterou si město nechá zpracovat za téměř 600.000 korun. Novinářům to dnes řekl náměstek primátorky pro urbanismus a architekturu Adam Záruba (nestr.).
Model, kdy stavbu platí družstevníci, by mohl umožnit stavbu parkovacích domů bez velké finanční zátěže pro město. "Se stavbou parkovacího domu Na Potoce počítá územní plán, pozemek je navíc ve vlastnictví města," uvedl Záruba. Studie by měla posoudit technickou, ekonomickou, organizační a právní rovinu záměru a navrhnout i možné architektonické řešení. Případnou stavbu by řešilo nové vedení města vzešlé z říjnových voleb.
Pro družstevní formu výstavby bude nutná účast banky, která by družstvu poskytla úvěr. "Existuje minimálně jeden bankovní dům, který by s námi do toho šel. Model budeme ještě cizelovat, ale považujeme ho za schůdný," uvedla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub).
Družstevní výstavba parkovacích domů by podle ní mohla pomoci řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích. Na Moravském Předměstí, kde žije asi 30.000 lidí, má město v územním plánu pět míst, kde by mohly parkovací domy vyrůst. Z nich pouze na Potoce je ve vlastnictví města.
V Hradci Králové jsou zatím tři parkovací domy, a to v centru města. Dva postavila soukromá firma ISP, která provozuje parkování ve městě od ledna 2007 na základě třicetileté koncesní smlouvy udělené radnicí. Jde o garáže Katschnerka s 500 místy a parkovací dům Jana Gayera s 284 místy. Přes 400 míst je v parkovacím domě v budově hejtmanství. Letos na jaře ISP začala stavět parkovací dům Rožberk ve čtvrti Slezské Předměstí s 284 místy asi za 180 milionů korun.