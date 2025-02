Světelnou křižovatku uhradí firma, obyvatelé Kuklen se bojí kolon i hluku

„Kukleny jsou ponurým místem plným aut. Prostor bez naděje a budoucnosti,“ řekl nedávno v diskusi před hradeckými zastupiteli Jan Rybář. Varoval, že neveselá situace se může se zřízením světelné křižovatky ještě dramaticky zhoršit.

Pozitivní je, že světla mají být součástí inteligentního dopravního systému a zainvestuje je soukromá společnost. Mezi negativa patří riziko kolon, hluku a dalšího zhoršení ovzduší.

Předpovědi, že Pražská třída po dostavbě dálnice D11 k Hradci Králové pod náporem dopravy zkolabuje, se částečně potvrdily, ale s dálnicí tolik nesouvisí.

Kolaps se koná každý všední den odpoledne a místní jej dávají za vinu kruhové křižovatce u Koruny. Štrúdl aut často vede až za obří areál ZVU v Kuklenách a na druhé straně až k vile Anička na křižovatce Gočárovy třídy se Střeleckou.

Čtyři domy

A protože se Kukleny stávají středem zájmu developerů a stavebních firem, obavy o budoucnost spojené s dopravou jsou na místě. Investorem světelné křižovatky ulic Pražské a Zelené má být společnost FERI HK, která hned v sousedství postaví čtyři domy se 170 novými byty.

Kukleny už výrazně oživily bytové domy Cihlovka, plánuje se tu první uhlíkově neutrální čtvrť stejného názvu. Velký stavební boom se očekává v lokalitě Temešvár a v plánu je také velké nákupní centrum Nová Zelená. To vše vzbuzuje očekávání, že ponuré místo sice ožije, ale zároveň se bude dusit.

„Má vzniknout nová světelná křižovatka, což pro mnoho Kukleňáků znamená, že budou bydlet na křižovatce se vším, co s tím souvisí. Panuje téměř panická obava, protože v tom místě stojí domy velmi blízko silnice, už teď tam vznikají zácpy a téměř se nedá větrat. Obáváme se, že nastane ještě větší kolaps. Nezdá se to, ale v tom místě je velmi čilý provoz do jednotlivých domů včetně veterinární kliniky. Je pravděpodobné, že bude docházet k infarktovým záležitostem,“ popsal obavy obyvatel Jan Rybář.

Zmínil projekty, které dosud zůstaly pouze na papíře: jižní spojku, rekonstrukci Pražské třídy, nové náměstí s parkem, revitalizaci někdejší koželužny a stavbu komunikace Nová Zelená, jež by z Kuklen dopravu konečně odvedla.

„Neházejte Kukleny přes palubu. Seznam projektů, které se týkaly budoucnosti Kuklen, je téměř nekonečný. Občas na mě vypadnou z archivu a je to smutný pohled,“ řekl Rybář zastupitelům.

Náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09) však vypočítal, které projekty má město pro Kukleny v zásobníku akčního plánu.

„Je tam rekonstrukce Pražské třídy stejně jako protipovodňová úprava a revitalizace Malého labského náhonu. Předmětem dalších týdnů bude komunikace Nová Zelená, protože celá investice by mohla být realizována společností Endeta,“ připomněl Řádek investora Shopping Parku Nová Zelená.

Semafory: dar, nebo prokletí?

Semafory v Kuklenách zaplatí společnost FERI HK, která chce mezi Pražskou a Zelenou stavět čtyři bytové domy coby projekt Rezidence Maria.

„Máme štěstí, že jsme se s tou firmou dohodli na podmíněné investici. Křižovatku vybudují. Je to vlastně předskokan a ukázka dobré spolupráce v podmínkách pro investory. Bytové domy by tam vznikly tak jako tak. Není to tak, že my bychom si to vymysleli,“ uvedl Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro oblast majetku města.

„Je to nebezpečná křižovatka, bohužel jsem tam viděl více dopravních nehod, sám jsem se jedné stěží vyhnul. Sto sedmdesát nových bytů s dopravou neskutečně pohne a ze Zelené ulice by se už nedalo vůbec vyjet,“ doplnil zastupitel Kamil Podroužek (HDK).

Čekání na Novou Zelenou

Jedna velká dopravní akce čeká Kukleny už letos. Na začátku obrovské modernizace železniční stanice Hradec Králové se bude rekonstruovat i obávaný podjezd. Místo, kde několikrát do roka uvíznou kamiony nebo autobusy, čeká rozšíření na tři pruhy i prohloubení.

Už za minulého vedení města se mluvilo o rekonstrukci Pražské třídy. Před osmi lety se náklady odhadovaly na nejméně sto milionů korun. Neméně důležitá má být silnice Nová Zelená, jež by se stala obchvatem dnes přeplněné Pražské třídy.