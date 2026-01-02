Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem

„Útočníka jsme zadrželi ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Stále platí, náš původní apel - respektujte pokyny kolegů především v nákupním centru a nemocnici,“ oznámila policie na síti X před 18:30.
Napadený muž podle záchranné služby utrpěl vážné bodné zranění a jedna žena byla zraněna lehce. „V tuto chvíli mám hlášené dvě zraněné osoby. Jeden muž utrpěl zranění trupu a horní končetiny a žena lehké řezné poranění ucha,“ informovala mluvčí záchranářů Lucie Hanušová.
Server Novinky.cz uvedl, že incident se odehrál ve druhém poschodí v nehtovém studiu.
V obchodním centru byl shodou okolností europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který byl v poschodí, ve kterém je občerstvení. „Slyšel jsem řev, viděl jsem, jak k Futuru přijíždějí auta policistů. Lidé byli v šoku, slyšel jsem, jak lidé říkají: „Oháněl se tam blázen s mačetou,“ uvedl Zdechovský.
Na místě je podle něj je zásahová jednotka policie i záchranáři. „Vše probíhá velmi profesionálně,“ řekl Zdechovský, který přišel do Futura krátce po 17:00.
K incidentu se vyjádřil také ministr vnitra Lubomír Metnar. „Se znepokojením jsem přijal informaci o násilném útoku, při kterém byli v Hradci Králové zraněni lidé. Policie intenzivně pátrá po pachateli a dělá maximum, aby byl pachatel co nejrychleji dopaden. Zraněným přeji brzké uzdravení,“ sdělil na síti X. Metnar poté poděkoval policistům za rychle dopadení pachatele.
Podle policistů se přitom na sítích objevují informace o údajném útoku v dalším nákupním centru v Hradci Králové. „V současnosti tyto informace prověřujeme, ale info o žádném dalším útoku nemáme,“ uvedla však policie na síti X.