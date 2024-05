Zapomenutý podchod ulehčí cestu k hradecké fotbalové aréně, lokalita ožije

Padesátimetrový podchod, který nikdy nesloužil a spíše přidělával problémy, vede od nového multifunkčního stadionu pod Gočárovým okruhem a zazděný ústí v husté vegetaci před AC klubem a tenisovými kurty.

Město na obou stranách čtyřproudového okruhu u arény plánuje postavit zastávky MHD včetně nových stezek a obnovený podchod by měl přispět k bezpečné cestě cestujících od autobusové linky číslo 25 i cyklistů až ke stadionu. Kolaři by konečně měli dostat své cyklopruhy také na malšovickém nadjezdu.

Všechny tyto investice spadají pod krajskou dotaci ve výši sto milionů korun na balíček multifunkcí, mezi něž patří například barevné nasvětlení fasády, divadelní amfiteátr, vybavení tělocvičen, běžecký tunel i cyklověž u koupaliště Flošny.

Podchod u koupaliště? Ne!

Město už před několika měsíci uvažovalo o stavbě podchodu mezi arénou a koupalištěm. Jenže pracovní skupina pro užití krajské stomilionové dotace tuto variantu shledala jako chybnou a v důvodové zprávě doporučila „zkvalitnit napojení arény na MHD formou výstavby nových zastávek na druhém okruhu a rekonstrukcí nikdy nezprovozněného podchodu“.

„Tyto investice jsou vázané na dotaci z kraje, proto by akce měla mít podporu a měla by postupovat celkem rychle. Týká se to i cyklopruhů na malšovickém nadjezdu, jehož celkovou rekonstrukci plánuje také kraj,“ řekl Adam Záruba (Změna a Zelení), náměstek primátorky pro oblast územního plánování, architektury a urbanismu.

Viník zaplaveného stadionu

Podchod u bývalého Všesportovního stadionu vznikl už při stavbě celého sportoviště v akci Z, tedy formou neplacené výpomoci obyvatel. Tehdejší socialističtí plánovači si totiž nehledě na záplavové území u slepého ramene řeky Orlice vysnili další stavbu stadionu. K tomu však nikdy nedošlo a zapomenutý podchod spíš škodil.

V červnu 1997 sehrál hlavní roli při zaplavení celého sportoviště. Když se nad Malšovicemi protrhla hráz Orlice, voda zpustošila tenisový areál LTC. Býval by ji zastavil val silničního okruhu, ale podchod zafungoval jako obří napouštěcí vodovodní kohoutek a stadion se do několika desítek minut proměnil v obrovský bazén. Rozbahněná hladina se zastavila asi 20 centimetrů pod břevnem branek.

Vede odnikud nikam, ale to se změní

Zbytečný podchod dál chátral, stal se útočištěm bezdomovců, a když uvnitř asi před deseti lety několikrát hořelo, městu došla trpělivost a oba vstupy nechalo zazdít. Ze strany tréninkového hřiště nové arény jej zakrývají nepotřebné trosky hráčských laviček ze starého stadionu, z druhé zatím ústí do džungle, ve které vede jen úzká pěšina pro pejskaře. „Je pravda, že podchod je v místech, kde nelze předpokládat intenzivní pohyb obyvatel, takže jej budeme muset hlídat,“ pokračoval Adam Záruba.

Okolí uzavřeného podchodu se však zásadně změní. Cena jeho rekonstrukce je předběžně vypočítána na 2,4 milionu korun včetně DPH, dalších skoro deset milionů mají stát dvě zastávky MHD a systém stezek propojujících podchod se světem na obou stranách. Přes osm milionů korun pak mají činit investice do cyklistické infrastruktury kolem malšovického nadjezdu. Zastávky MHD budou určeny hlavně pro linku 25, která již po okruhu jezdí a přímo spojuje dvě největší hradecká sídliště - Moravské a Slezské Předměstí.

Již v březnu zastupitelé Hradce odhlasovali výstavbu parkovací cyklověže mezi koupalištěm a arénou. Z rozpočtu na ni vyčlenili 21,8 milionu, vyrůst by měla do dvou let a její podoba vzejde ze soutěže. Také do tohoto parkovacího zařízení město vloží krajskou dotaci.

Dosud nejčerstvější multifunkcí je barevné nasvětlení. Na fasádě by již letos mělo přibýt 264 ledkových svítidel, každé o délce 90 centimetrů. Investice za 18 milionů korun by měla umět vykouzlit jakoukoli barvu. Svítidla budou namontovaná na každém druhém poli tahokovu.