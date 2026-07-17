Hradecká filharmonie oslaví Margitovy 70. narozeniny pod širým nebem

Autor: ČTK
  14:01aktualizováno  14:01
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Koncert hradecké filharmonie pod širým nebem u řeky Labe v centru Hradce Králové 26. srpna připomene 70. narozeniny Štefana Margity. Operní pěvec s filharmoniky také vystoupí. Koncert s názvem Štefan Margita 70 se bude konat na náplavce Eliščina nábřeží kousek od budovy filharmonie, publikum bude usazené na protější náplavce Smetanova nábřeží. ČTK to dnes řekl mluvčí Filharmonie Hradec Králové (FHK) Alois Neruda.

Koncert bude možné sledovat také z nedalekého Tyršova mostu nebo přímo z plavidel na Labi. Zazní například skladby W. A. Mozarta, Richarda Wagnera, Giuseppe Verdiho, Bedřicha Smetany nebo Antonína Dvořáka. Vstup bude zdarma.

"Se Štefanem Margitou jsme měli možnost v poslední době několikrát spolupracovat a pokaždé jsme si potvrdili, že je nejen mimořádným umělcem, ale také člověkem s obrovskou energií a respektem k publiku. Když jsme přemýšleli, komu věnovat letošní Open Air pro Hradec, jeho letošní významné jubileum i završení mimořádné divadelní kariéry byly příležitostí připravit večer, který bude zároveň oslavou jednoho z nejvýznamnějších českých operních pěvců současnosti," uvedl ředitel FHK Vladimír Šrámek.

Štefan Margita letos oznámil ukončení své divadelní kariéry, kterou uzavřel v novém uvedení Wagnerovy opery Zlato Rýna v roli Logeho, sdělili zástupci FHK. Na koncertě v Hradci Králové ho doprovodí jeho kolegyně z Národního divadla Jana Šrejma Kačírková. Dirigentkou koncertu bude Anna Pozidis z Opery Národního divadla.

"Anna Pozidis patří k výrazné nastupující dirigentské generaci a jsem velmi rád, že ji budou mít možnost poprvé poznat také posluchači v Hradci Králové," uvedl Šrámek.

Pořadatelé koncertu doporučují návštěvníkům včasný příchod, protože se očekává značný zájem. V minulých letech se akce účastnilo přes 6000 lidí.

„Open Air pro Hradec se za poslední roky stal jednou z nejkrásnějších tradic našeho města. Je to večer, kdy se klasická hudba přirozeně potkává s lidmi mimo koncertní sál. Právě v tom spočívá kouzlo tohoto večera, špičková hudba je na dosah všem a vytváří jedinečnou atmosféru, která se stala nedílnou součástí závěru hradeckého léta," dodal Šrámek. Více informací o akci je na webu.

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