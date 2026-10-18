Hradecká galerie moderního umění představí Hrbka, Trampotu a Pfeifferovou

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové zahájí 22. října tři výstavy v obměnných částech stálé expozice České umění 20. století a jeho škatulky. Ve výstavním prostoru Na bidýlku II představí dílo Matouše Hrbka, v sekci Na zdi kubistické období Jana Trampoty a v prostoru Za zdí tvorbu Eriky Pfeifferové, informovali na webu zástupci galerie. Všechny tři výstavy budou k vidění do 7. února.
Výstavní prostor Na bidýlku II je vyhrazený pro nejmladší generaci autorů a autorek, sekce Na zdi je zaměřená na první polovinu minulého století a část prezentující umění druhé poloviny 20. století má název Za zdí.
"Součástí vernisáže ve čtvrtek 22. října bude od 19:30 audiovizuální performance Matouše Hrbka. Vernisáž začne v 18:00," sdělila mluvčí GMU Pavla Rousková.
Hrbkova výstava Muži, po nichž zbyly piliny představuje soubor obrazů a ručně opracovaných dřevěných reliéfů, jejichž ústředním motivem je cesta v rozmanitých podobách. Výstava v prostoru Na zdi představí méně známou polohu Trampotovy tvorby, a to kresby zaměřené na lidskou figuru, portrét, akt i krajinu.
"Právě v nich se výrazně projevilo Trampotovo kubisticky založené uvažování o formě, smysl pro pevnou kompoziční stavbu i citlivý zájem o objem, postoj a pohyb lidského těla. Výrazová zkratka a rytmus linie zároveň ukážou, že kresba pro něj nepředstavovala pouze přípravnou fázi k malbě, ale svébytnou oblast uměleckého hledání," uvedla Rousková.
Výběr z tvorby Eriky Pfeifferové přiblíží různé způsoby, jimiž autorka propojuje malířský projev s hmotnou a prostorovou kvalitou použitých materiálů. Důležitou roli zde hraje stopa ruky, rytmus, křehkost i napětí mezi volným gestem a pevně utvářenou kompozicí, uvedla galerie. Součástí výstavy budou práce ze souboru Kresby lýkem z roku 1992, který galerie získala při nedávných akvizicích.
Hradecká GMU otevřela současnou stálou expozici v únoru a potrvá do ledna 2030. Třikrát do roka ve stále expozici proměňuje tři sekce. Obměnnými výstavami, které jsou součástí stále expozice, chce GMU zachovat její atraktivitu i pro pravidelné návštěvníky.
Galerie moderního umění v Hradci Králové je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Sídlí v pozdně secesní budově v historickém centru města.