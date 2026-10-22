Hradecká galerie zahájila tři výstavy, včetně figurálních kreseb Jana Trampoty

Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) dnes zahájila tři výstavy, které jsou součástí stálé expozice České umění 20. století a jeho škatulky. V galerii Na bidýlku II představuje své malby a dřevěné reliéfy Matouš Hrbek, ve výstavním prostoru Za zdí jsou k vidění kresby lýkem Eriky Pfeifferové a výstava tvorby Jana Trampoty je na výstavní ploše Na zdi. Výstavy potrvají do 7. února, informovala ČTK mluvčí GMU Pavla Rousková.
"Cesta je v Hrbkově tvorbě nejen námětem, ale také metaforou samotného tvůrčího procesu. Stejně jako při putování krajinou ani při vzniku díla není důležitý pouze výsledek, ale také vše, co mu předchází. V obrazech a dřevěných reliéfech se tak setkává osobní zkušenost s úvahami o čase, pomíjivosti a stopách, které po sobě zanecháváme," uvádí kurátorka výstavy Anna Horák Zemanová.
Výstava se dotýká také role řemesla v současném umění, důležitý je přitom samotný proces opracování dřeva a jeho proměny. Odřezky a piliny symbolicky odkazují k plynutí času a vrstvení minulosti, uvedla galerie.
Výstavní prostor Za zdí se zaměřuje na umělce a umělkyně, kteří ve druhé polovině minulého století tvořili mimo oficiální struktury a působili v institucemi přehlížené takzvané šedé zóně. "Tentokrát se zde představuje Erika Pfeifferová, která ve svých malbách zkoumá vnitřní prostor člověka prostřednictvím základních výtvarných prostředků. Zaměřuje se na strukturu a stavbu obrazu, vlastnosti materiálu i vztahy mezi linií, plochou a prostorem," sdělila Rousková.
Svůj přístup Pfeifferová označuje jako "spolupráci s plochou". Pracuje se sololitem, jehož vlastnosti jsou pro tvorbu určující, oceňuje především pevnost podložky a otevřenost její plochy. "Zájem o linii, plochu a materiál rozvíjí Erika Pfeifferová také v devítidílném souboru Kresby lýkem z roku 1992, který galerie v roce 2025 zakoupila do svých sbírek. Na světlý ruční papír umělkyně aplikovala linie z lýka, které vystupuje nad povrch a vytváří jemný reliéf. Soubor je vystaven společně s malbami z konce 80. let a počátku 90. let," uvedl kurátor výstavy Jan Florentýn Báchor.
Výběr kubizujících figurálních kreseb Jana Trampoty, prezentovaný na výstavní ploše Na zdi, představuje umělce mimo zažitou představu krajináře Orlických hor. Výstavní plocha Na zdi se ve stálé expozici zaměřuje na styly, motivy, skupiny i umělce a umělkyně, kteří zůstali stranou hlavního příběhu českého moderního umění.
Hradecká GMU je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Sídlí v pozdně secesní budově v historickém centru města.