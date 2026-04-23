Hradecká galerie zahájila výstavu děl uměleckých partnerských dvojic 20. století

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové dnes zahájila výstavu o partnerských dvojicích ve výtvarném umění. Výstava nazvaná Co je doma, to se počítá, potrvá do 1. listopadu. Současně dnes byla před budovou galerie na Velkém náměstí představena interaktivní socha Přání od Dušana Zahoranského, informovali dnes ČTK zástupci galerie. Instalace před galerií bude do 11. října.
"Výstava Co je doma, to se počítá se zaměřuje na tvorbu manželských či životních dvojic, jejichž osobní i tvůrčí dráhy se odehrávaly na pozadí dějinných zvratů 20. století. Divák má možnost sledovat, jak se vztahy promítaly do výběru témat, technik, stylu i do způsobu, jak umělci v dílech reflektovali realitu doby," uvedla mluvčí GMU Pavla Rousková. Vedle ikonických dvojic jako Toyen a Jindřich Štyrský či Běla a Jiří Kolářovi výstava představuje i méně známé autorky a autory.
Interaktivní socha Přání sochaře a pedagoga Zahoranského vytváří podle zástupů galerie dialog mezi uměleckým dílem, divákem i diváky navzájem. Dílo tvoří dva sloupy, mezi nimiž je napnutých pět ocelových lanek. Na nich visí písmena abecedy, se kterými lze manipulovat a sestavovat z nich různá slova na pět písmen. "Prostorový objekt vybízí k literární hravosti nebo zanechání vzkazu dalšímu návštěvníkovi. Umístěním sochy před svou budovu galerie pokračuje v obohacování veřejného prostoru na Velkém náměstí. Navazuje tak například na instalaci Corral od studia Archwerk," uvedla Rousková.
Instalace Corral vznikla z iniciativy GMU k výročí 800 let od první zmínky o městě, které si Hradec Králové připomínal celý loňský rok. Projekt podpořila také hradecká radnice. Z ochozu dřevěné vyhlídky postavené kolem secesní studny je možné posoudit stav prostranství. Instalace Corral má upozornit na problém, že Velké náměstí vypadá spíše jako odstavné parkoviště než skutečné náměstí.