Hradecká GMU otevře výstavu o partnerských dvojicích ve výtvarném umění

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové otevře 23. dubna hlavní výstavu sezony nazvanou Co je doma, to se počítá. Výstava, která potrvá do 1. listopadu, nabídne tvorbu partnerských dvojic ve výtvarném umění. ČTK o tom informovala mluvčí hradecké GMU Pavla Rousková. Vedle ikonických dvojic jako Toyen a Jindřich Štyrský či Běla a Jiří Kolářovi výstava představí i méně známé autorky a autory.
"Vernisáž bude ve čtvrtek 23. dubna v 18:00. Před galerií na Velkém náměstí bude současně uvedeno dílo Přání od Dušana Zahoranského," uvedla Rousková.
Výstava přesouvá pozornost na vztahy manželských či životních dvojic, jejichž osobní i tvůrčí dráhy se odehrávaly na pozadí dějinných zvratů 20. století. Nastíní, jak se vztahy promítaly do výběru témat, technik, stylu i do způsobu, jak umělci reflektovali realitu doby.
"Životopisy umělců a umělkyň často obsahují poznámku o možném vlivu partnera na dílo či společnou inspiraci ve sdíleném prostředí. Většinou však nemáme možnost tyto podobnosti nebo rozdílná pojetí stejného námětu porovnat vedle sebe v přímé konfrontaci," uvedla kurátorka Anna Horák Zemanová.
V královéhradecké galerii tak bude možné vedle sebe vidět například struktury zachycené ve fotografiích Emily Medkové spolu se strukturálními malbami Mikuláše Medka, porovnávat rozdílné pojetí stejného námětu u sester Válových, nebo sledovat přímou citaci Bohumíra Komínka v malbách Miroslavy Zychové. Chybět nebudou známé dvojice Adriena Šimotová a Jiří John, Eva Kmentová a Olbram Zoubek nebo Zorka a Jan Ságlovi. Ve vzájemné konfrontaci také bude možné sledovat díla Anny Mackové a Josefa Váchala, nebo práce Toyen a Jindřicha Štyrského a Jindřicha Heislera.
"Od moderny přes socialistický realismus až po konceptuální umění, v každém období lze nalézt rozdílné vrstvy vzájemného působení. Výstava sleduje, jak se dynamika vztahů během 20. století vyvíjela," uvedla Horák Zemanová. Výstavu tvoří nejen díla ze sbírek GMU v Hradci Králové, ale i zápůjčky z českých galerií.
Ve veřejném prostoru před hradeckou GMU bude do 11. října k vidění interaktivní socha Přání od Dušana Zahoranského. Dílo tvoří dva sloupy, mezi nimiž je napnutých pět ocelových lanek. Na nich visí písmena abecedy, se kterými lze manipulovat a sestavovat z nich různá slova na pět písmen, uvedla galerie. Prostorový objekt diváky vybízí k literární hravosti nebo zanechání vzkazu dalšímu návštěvníkovi.
Socha Přání vznikla v roce 2015 pro pražskou venkovní galerii ProLuka. Instalace na Velkém náměstí volně navazuje na koncepci výstavy Umění interakce, která se v GMU konala do března 2026.
GMU v Hradci Králové je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Sídlí v pozdně secesní budově v historickém centru města.