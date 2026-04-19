Hradecká GMU otevře výstavu o partnerských dvojicích ve výtvarném umění

Autor: ČTK
  10:14aktualizováno  10:14
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové otevře 23. dubna hlavní výstavu sezony nazvanou Co je doma, to se počítá. Výstava, která potrvá do 1. listopadu, nabídne tvorbu partnerských dvojic ve výtvarném umění. ČTK o tom informovala mluvčí hradecké GMU Pavla Rousková. Vedle ikonických dvojic jako Toyen a Jindřich Štyrský či Běla a Jiří Kolářovi výstava představí i méně známé autorky a autory.

"Vernisáž bude ve čtvrtek 23. dubna v 18:00. Před galerií na Velkém náměstí bude současně uvedeno dílo Přání od Dušana Zahoranského," uvedla Rousková.

Výstava přesouvá pozornost na vztahy manželských či životních dvojic, jejichž osobní i tvůrčí dráhy se odehrávaly na pozadí dějinných zvratů 20. století. Nastíní, jak se vztahy promítaly do výběru témat, technik, stylu i do způsobu, jak umělci reflektovali realitu doby.

"Životopisy umělců a umělkyň často obsahují poznámku o možném vlivu partnera na dílo či společnou inspiraci ve sdíleném prostředí. Většinou však nemáme možnost tyto podobnosti nebo rozdílná pojetí stejného námětu porovnat vedle sebe v přímé konfrontaci," uvedla kurátorka Anna Horák Zemanová.

V královéhradecké galerii tak bude možné vedle sebe vidět například struktury zachycené ve fotografiích Emily Medkové spolu se strukturálními malbami Mikuláše Medka, porovnávat rozdílné pojetí stejného námětu u sester Válových, nebo sledovat přímou citaci Bohumíra Komínka v malbách Miroslavy Zychové. Chybět nebudou známé dvojice Adriena Šimotová a Jiří John, Eva Kmentová a Olbram Zoubek nebo Zorka a Jan Ságlovi. Ve vzájemné konfrontaci také bude možné sledovat díla Anny Mackové a Josefa Váchala, nebo práce Toyen a Jindřicha Štyrského a Jindřicha Heislera.

"Od moderny přes socialistický realismus až po konceptuální umění, v každém období lze nalézt rozdílné vrstvy vzájemného působení. Výstava sleduje, jak se dynamika vztahů během 20. století vyvíjela," uvedla Horák Zemanová. Výstavu tvoří nejen díla ze sbírek GMU v Hradci Králové, ale i zápůjčky z českých galerií.

Ve veřejném prostoru před hradeckou GMU bude do 11. října k vidění interaktivní socha Přání od Dušana Zahoranského. Dílo tvoří dva sloupy, mezi nimiž je napnutých pět ocelových lanek. Na nich visí písmena abecedy, se kterými lze manipulovat a sestavovat z nich různá slova na pět písmen, uvedla galerie. Prostorový objekt diváky vybízí k literární hravosti nebo zanechání vzkazu dalšímu návštěvníkovi.

Socha Přání vznikla v roce 2015 pro pražskou venkovní galerii ProLuka. Instalace na Velkém náměstí volně navazuje na koncepci výstavy Umění interakce, která se v GMU konala do března 2026.

GMU v Hradci Králové je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Sídlí v pozdně secesní budově v historickém centru města.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

20. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Ostrava dokončila vybavení památkově chráněné Grossmannovy vily

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Výstava ve Dvoře Králové nad Labem připomíná horolezce Josefa Rakoncaje

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.