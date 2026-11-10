Hradecká GMU představí téměř 70 děl inspirovaných kosmickými černými dírami

Galerie moderního umění v Hradci Králové zahájí ve čtvrtek 26. listopadu výstavu Černá díra ve výtvarném umění. Zaměří se na zobrazování kosmických černých děr v české vizuální kultuře od poloviny 20. století do současnosti, sdělila dnes ČTK mluvčí galerie Pavla Rousková. Výstava nabídne téměř 70 děl od 45 autorů, a to ze sbírek GMU a od dalších zapůjčitelů. Potrvá do 11. dubna.
"Černé díry představují paradoxní námět. Hradecká galerie představí pokusy o zobrazení nezobrazitelného. Jedná se o hlavní výstavní projekt podzimní sezony. Výstavu doprovází stejnojmenná publikace," řekla ČTK Rousková.
Černé díry jsou neviditelná tělesa, ze kterých neunikne ani světlo, a tudíž by neměla být výtvarně zachytitelná. Podle zástupců GMU se o to přesto umělci stále pokoušejí, a to v široké škále technik i přístupů.
"Kosmická tělesa sice mnohdy bývají detekována pouze skrze nepozorovatelné signály, ale jak dokládá příklad první 'fotografie' černé díry M87* z roku 2019, která i ve mně vzbudila badatelský zájem, často je cílem převést tato měření na něco viditelného. Astronomy a výtvarníky pojí stejný instinkt, touha ztvárňovat neuchopitelné a zviditelňovat nespatřitelné," uvedl kurátor výstavy Tomáš Kolich.
Výstava představuje široké spektrum přístupů k zobrazování černých děr v české vizuální kultuře, od vědeckých a popularizačních ilustrací přes malby a plastiky až po fotogramy a instalace. V širším měřítku se výstava zabývá obecným vztahem vědy a umění, uvedla GMU. Vedle ilustrací Teodora Rotrekla budou k vidění například malby Jana Kalába, obrazy Dagmar Šubrtové, instalace Milana Mikuláštíka či objekty Vladimíra Škody.
"Významné místo v historii zobrazování černých děr zaujímá první vizuální simulace černé díry, kterou v roce 1978 vytvořil francouzský astrofyzik Jean-Pierre Luminet. Ta bude na výstavě představena jako čestná výjimka z místního kontextu," uvedla Rousková.
K vidění budou také díla slovenského umělce Rudolfa Sikory z konce 70. let, která patří k nejstarším výtvarným zpracováním tohoto tématu. "Sikora téma zpracovával prostřednictvím sítotisků, manipulovaných fotografií i koláží. Blízký mu byl konceptuální přístup a černé díry zhmotňoval pomocí tří znaků – hvězdičky, šipky a křížku," uvedla spoluautorka výstavy Petra Příkazská.
Černá díra se pro řadu umělců stává podle zástupců galerie symbolem či metaforou něčeho obtížně uchopitelného. Již od 70. let se její motiv objevoval v souvislosti s představami všeobecného zániku, osamělosti nebo deprese.
Hradecká GMU je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Sídlí v pozdně secesní budově v historickém centru města.