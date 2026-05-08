Hradecká krajská záchytka je stále bez nonstop provozu, chybí lékařský personál

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Krajská protialkoholní záchytná stanice v Hradci Králové není stále schopná zajistit non-stop provoz sedm dní v týdnu. Zařízení už přes tři roky funguje v omezeném režimu, důvodem je nedostatek lékařů. O jejím rušení kraj, který je zřizovatelem, neuvažuje. ČTK to sdělili zástupci hejtmanství.

Za první čtvrtletí letošního roku bylo na hradecké záchytce ošetřeno 221 klientů, z toho 218 přijali k pobytu. Cena za noc je 2000 korun, přičemž vymáhání pohledávek za poskytnuté služby je podle kraje problém.

K 31. březnu zajišťovalo provoz deset zaměstnanců. "Z důvodu, že se dlouhodobě nedaří získat lékařský personál se specializací pro denní služby, což vyžaduje zákonná právní úprava, není možné zajistit provoz 24/7," sdělil mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Provozní doba je od pondělí do pátku včetně od 07:00 do 14:30, od pondělí do čtvrtka včetně navíc přes noc od 19:00 do 07:00. Nepřetržitý provoz funguje pouze o víkendech.

Kraj na provoz záchytky v roce 2025 vynaložil 16 milionů korun. Loni zaplatilo poplatky za péči zhruba 30 procent klientů. "Vymáhání pohledávek po klientech záchytné stanice je velmi obtížné, neboť to jsou převážně osoby bez domova, žijící v azylových domech, v evidenci uchazečů o zaměstnání, pobírající dávky v hmotné nouzi," uvedl Lechmann. Vymáhání pohledávek soudní cestou je podle zástupců kraje neefektivní a neúčelné vzhledem k sociálním poměrům klientů.

Královéhradecký kraj v minulosti kraj jednal s Fakultní nemocnicí Hradec Králové o možnosti přesunu záchytku do areálu nemocnice. Vedení kraje si od toho slibovalo vyřešení personálního problému a zajištění provozu non-stop. "Zatím ale žádné rozhodnutí nepadlo," řekl Lechmann.

Kraj řeší budoucnost krajské záchytné stanice od jara 2022, kdy přijal oznámení o odchodu tehdejšího dlouholetého ředitele. Od ledna roku 2023 hrozilo, že zařízení nebude moci pokračovat v provozu, nakonec se ho ale podařilo zajistit v omezeném režimu. Kraje mají provoz protialkoholních záchytných stanic ze zákona povinnost zajišťovat.

Spadová oblast hradecké záchytky má okolo 548.000 obyvatel. Od roku 1993 do června roku 2002 ji zřizovalo město Hradec Králové, poté přešla pod kraj.

Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje je tak v současnosti příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje krajská rada. Hradecká záchytka sídlí v městské části Nový Hradec Králové. Hlavním posláním je pomoc lidem pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, kteří nekontrolují své chování, a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo ostatní či majetek nebo veřejný pořádek.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

