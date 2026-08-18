Hradecká policie obvinila sedm lidí z rozsáhlé výroby a distribuce pervitinu

Královéhradecká policie obvinila sedm lidí z rozsáhlé výroby a prodeje pervitinu. Skupina podle detektivů vyrobila a dál uvedla do oběhu přes 1,5 kilogramu pervitinu, jehož hodnota na černém trhu byla v milionech korun. Obvinění také podle policie distribuovali stovky gramů marihuany. Hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení. Dva obviněné vzal soud do vazby. V tiskové zprávě to dnes uvedla policejní mluvčí Karolína Hynková.
Drogový gang podle kriminalistů dlouhodobě zásoboval pervitinem a marihuanou Hradecko i okolní regiony. Na případu policie pracovala řadu měsíců, vyšetřování nyní vyvrcholilo zásahem proti hlavním organizátorům.
V první fázi policisté obvinili několik menších distributorů a dílčích výrobců působících na Hradecku. "Následně se podařilo zadokumentovat činnost osob, které měly výrobu a distribuci drog organizovat, financovat a řídit. Pět hlavních aktérů nyní čelí obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu v rámci organizované skupiny," uvedla mluvčí.
Skupina podle ní fungovala promyšleně, s vysokou mírou konspirace a přesně rozdělenými rolemi. Hlavní organizátoři podle detektivů zajišťovali financování nákupů léčiv obsahujících efedrin, včetně přípravků dovážených ze zahraničí. Obstarávali i chemické látky potřebné k výrobě pervitinu, například červený fosfor nebo jód.
Drogu skupina vyráběla na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. "Policisté zadokumentovali varny ve sklepních prostorách obytných domů, v pronajatých rekreačních objektech i v prostorách technologických center," uvedla mluvčí. Část obviněných byla v podmínce za předchozí drogové delikty.