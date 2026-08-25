Hradecká policie varuje před dopravními komplikacemi během čtvrtečního fotbalu

Policie upozorňuje řidiče, že v souvislosti se čtvrtečním fotbalovým zápasem mezi FC Hradec Králové a řeckým klubem Panathinaikos Athény mohou vznikat dopravní komplikace a kolony. Informovala o tom dnes na webu. Utkání se odehraje od 19:00 v Malšovické aréně. Česko čekají ve čtvrtek tři zápasy evropských pohárů. Utkání Plzně s Bělehradem a Jablonce s Rangers považuje policie za riziková.
Fotbalisté Hradce Králové minulý týden v úvodním utkání 4. předkola Konferenční ligy vybojovali na hřišti Panathinaikosu remízu 2:2.
Na bezpečnost při čtvrtečním utkání budou v Hradci dohlížet policisté pořádkové, dopravní, kriminální i cizinecké služby. Antikonfliktní tým se zaměří na příjezd a odjezd fanoušků. Pomohou i strážníci.
"Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím v okolí stadionu upozorňujeme občany, návštěvníky města i řidiče na možná dopravní omezení," uvedla policie. Se zdržením by řidiči měli počítat kvůli rekonstrukci malšovického mostu a opravě malšovického nadjezdu. Před začátkem a po skončení utkání se podle policie mohou tvořit kolony. "Policie bude dopravní situaci průběžně vyhodnocovat a podle aktuální potřeby přijímat opatření, jejichž cílem bude zachování co největší plynulosti provozu. Přes veškerá přijatá opatření však nelze vyloučit delší čekací doby," doplnila policie. Návštěvníkům stadionu policisté doporučují, aby využili městskou hromadnou dopravu.
Bezpečnost na stadionu monitorují kamery. Policie dále uvedla, že je v kontaktu s pořadatelem a bezpečnostní službou a bude připravena reagovat na jakýkoliv vývoj situace.