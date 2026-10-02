Hradecká univerzita připomene Havlovy nedožité devadesátiny společnou četbou

Univerzita Hradec Králové (UHK) si 5. října připomene nedožité devadesátiny bývalého prezidenta, dramatika a disidenta Václava Havla společnou četbou a pietou na náměstí Václava Havla v kampusu Na Soutoku. Program začne ve 12:00, informoval dnes mluvčí UHK Jakub Novák. Vzpomínkové akce v den Havlových narozenin 5. října organizují i další instituce v kraji.
"Připomínka UHK u příležitosti nedožitých narozenin Václava Havla bude 5. října od 12:00 do 13:00 v Univerzitní knihovně UHK v univerzitním kampusu Na Soutoku. Součástí bude společná četba jeho výrazných děl a následný přesun k pietnímu místu na náměstí Václava Havla," uvedl Novák.
Klicperovo divadlo v Hradci Králové si v pondělí připomene 90. výročí Havlova narození vzpomínkovým setkáním nazvaným Květina pro Václava Havla. Bude od 17:00 do 17:15 na letní scéně. Jeho součástí bude položení květin a přečtení textu Václava Havla. S Klicperovým divadlem byl Havel osobně spojen, uvedli zástupci divadla.
Výročí si připomenou v pondělí také v hradeckém Divadle Jesličky Josefa Tejkla. V 19:30 uvede Havlovu hru Audience.
Do 30. října je v budově hradecké městské knihovny ve Wonkově ulici k vidění fotografická výstava Ondřej Němec: Václav Havel 1976–2011.
Do vzpomínkových akcí k Havlovým nedožitým devadesátinám spadá v Hradci Králové i beseda s názvem Daniel Kroupa: 90 let od narození Václava Havla, 90 let od vydání románu Karla Čapka Válka s mloky. Bude 5. listopadu v Aula sourozenců Čapkových na Pedagogické fakultě UHK na náměstí Svobody.
Havel se narodil 5. října 1936 v rodině pražského stavebního inženýra a podnikatele Václava Miloše Havla. Bojovník za lidská práva a také někdejší vězeň totalitního režimu byl posledním československým a prvním českým prezidentem. Úřad prezidenta zastával 12 let.