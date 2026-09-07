Hradecké Divadlo Drak chystá tři nové inscenace pro různé věkové skupiny

Hradecké Divadlo Drak uvede v sezoně 2026/2027 tři nové inscenace určené různým věkovým skupinám diváků. Spojuje je téma hledání porozumění a snaha nahlédnout svět očima těch druhých. ČTK to dnes sdělila mluvčí divadla Martina Marková. Divadlo nabídne také komunitní a vzdělávací programy a další akce. Vrcholem sezony bude červnový Mezinárodní divadelní festival Regiony, kterého je Divadlo Drak spolupořadatelem.
"Všechny tři připravované tituly jsou koncipovány jako autorské projekty, které budou vznikat v průběhu nové sezóny v několika etapách," uvedla Marková.
První premiérou bude inscenace s pracovním názvem Všechno se mění určená především teenagerům. "Autorský projekt přivádí na společné jeviště osm dospívajících a dvojici členů souboru Draku Petru Cicákovou a Zbyňka Rohlíka. Inscenace navazuje na dosavadní aktivity Draku zaměřené na mladé publikum. Hlavním cílem je prohloubit dialog mezi dospívajícími a dospělými a otevírat cesty k lepšímu vzájemnému porozumění mezi generacemi," sdělila Marková.
Inscenace vzniká pod vedením herců Šimona Dohnálka, Edity Dohnálkové Valášek a vedoucí lektorského oddělení Jany Nechvátalové v dramaturgii Veroniky Mackové a scénografii Karolíny Jansové. Premiéra je naplánovaná na 31. října ve Studiu Divadla Drak.
Nejmladšímu publiku bude určená druhá premiéra, inscenace s pracovním názvem Na koho to slovo padne, kterou připravuje tvůrčí tandem Jiří Ondra a Barbora Kamenická Pokorná ve spolupráci s hudebním skladatelem Markem Doubravou a scénografkou Zuzanou Sceránkovou. Premiéra bude 13. února 2027 ve Studiu Divadla Drak.
Poslední premiérou sezóny bude 17. dubna 2027 na hlavní scéně inscenace s pracovním názvem Nouze, kterou ve spolupráci s uměleckým šéfem Draku Jakubem Vašíčkem připraví autorský tým pod vedením režiséra a scénografa Antonína Šilara. "Spolu s dramaturgyní Janou Startsev, kostýmní výtvarnicí Jitkou Hudcovou a herci Editou Dohnálkovou Valášek, Šimonem Dohnálkem, Zbyňkem Rohlíkem a Milanem Žďárským chystají nabídnout autorský vhled do života lidí na okraji společnosti," uvedla Marková.
V galerii Labyrint Divadla Drak je k vidění interaktivní výstava pro děti i dospělé Město pro každého, která hravou formou přibližuje fungování města. "Připravujeme novou stálou expozici, která pozve návštěvníky Labyrintu k interaktivnímu průzkumu fenoménu divadla. Návštěvníci se seznámí s tím, jak divadlo vzniká nebo jaké na sebe může brát podoby," uvedla Marková. Tato stálá expozice nahradí na jaře 2027 dosavadní "Příběh Draku 1958-2018", který od roku 2019 přibližuje historii Divadla Drak.
Divadlo Drak vychází z české loutkářské tradice a je jednou z nejvýznamnějších českých loutkových scén. Provozuje také Mezinárodní institut figurálního divadla. Od roku 2010 nabízí v Labyrintu Divadla Drak možnost vyzkoušet si, jak vzniká divadelní inscenace. Divadelní scéna vznikla v Hradci Králové v roce 1958 jako Východočeské loutkové divadlo. Drak se v názvu divadla objevil v roce 1968.