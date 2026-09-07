Hradecké Divadlo Drak chystá tři nové inscenace pro různé věkové skupiny

Autor: ČTK
  14:00aktualizováno  14:00
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hradecké Divadlo Drak uvede v sezoně 2026/2027 tři nové inscenace určené různým věkovým skupinám diváků. Spojuje je téma hledání porozumění a snaha nahlédnout svět očima těch druhých. ČTK to dnes sdělila mluvčí divadla Martina Marková. Divadlo nabídne také komunitní a vzdělávací programy a další akce. Vrcholem sezony bude červnový Mezinárodní divadelní festival Regiony, kterého je Divadlo Drak spolupořadatelem.

"Všechny tři připravované tituly jsou koncipovány jako autorské projekty, které budou vznikat v průběhu nové sezóny v několika etapách," uvedla Marková.

První premiérou bude inscenace s pracovním názvem Všechno se mění určená především teenagerům. "Autorský projekt přivádí na společné jeviště osm dospívajících a dvojici členů souboru Draku Petru Cicákovou a Zbyňka Rohlíka. Inscenace navazuje na dosavadní aktivity Draku zaměřené na mladé publikum. Hlavním cílem je prohloubit dialog mezi dospívajícími a dospělými a otevírat cesty k lepšímu vzájemnému porozumění mezi generacemi," sdělila Marková.

Inscenace vzniká pod vedením herců Šimona Dohnálka, Edity Dohnálkové Valášek a vedoucí lektorského oddělení Jany Nechvátalové v dramaturgii Veroniky Mackové a scénografii Karolíny Jansové. Premiéra je naplánovaná na 31. října ve Studiu Divadla Drak.

Nejmladšímu publiku bude určená druhá premiéra, inscenace s pracovním názvem Na koho to slovo padne, kterou připravuje tvůrčí tandem Jiří Ondra a Barbora Kamenická Pokorná ve spolupráci s hudebním skladatelem Markem Doubravou a scénografkou Zuzanou Sceránkovou. Premiéra bude 13. února 2027 ve Studiu Divadla Drak.

Poslední premiérou sezóny bude 17. dubna 2027 na hlavní scéně inscenace s pracovním názvem Nouze, kterou ve spolupráci s uměleckým šéfem Draku Jakubem Vašíčkem připraví autorský tým pod vedením režiséra a scénografa Antonína Šilara. "Spolu s dramaturgyní Janou Startsev, kostýmní výtvarnicí Jitkou Hudcovou a herci Editou Dohnálkovou Valášek, Šimonem Dohnálkem, Zbyňkem Rohlíkem a Milanem Žďárským chystají nabídnout autorský vhled do života lidí na okraji společnosti," uvedla Marková.

V galerii Labyrint Divadla Drak je k vidění interaktivní výstava pro děti i dospělé Město pro každého, která hravou formou přibližuje fungování města. "Připravujeme novou stálou expozici, která pozve návštěvníky Labyrintu k interaktivnímu průzkumu fenoménu divadla. Návštěvníci se seznámí s tím, jak divadlo vzniká nebo jaké na sebe může brát podoby," uvedla Marková. Tato stálá expozice nahradí na jaře 2027 dosavadní "Příběh Draku 1958-2018", který od roku 2019 přibližuje historii Divadla Drak.

Divadlo Drak vychází z české loutkářské tradice a je jednou z nejvýznamnějších českých loutkových scén. Provozuje také Mezinárodní institut figurálního divadla. Od roku 2010 nabízí v Labyrintu Divadla Drak možnost vyzkoušet si, jak vzniká divadelní inscenace. Divadelní scéna vznikla v Hradci Králové v roce 1958 jako Východočeské loutkové divadlo. Drak se v názvu divadla objevil v roce 1968.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

Vybitá baterie není bezcenný odpad, ale malý zásobník surovin, shodují se odborníci

V českých domácnostech zůstává přibližně 132 milionů vybitých baterií různého...

V českých domácnostech zůstává podle údajů společnosti Ecobat přibližně 132 milionů vybitých baterií. To je zhruba šestkrát více, než kolik se jich ročně odevzdá k recyklaci. Přitom z nich lze získat...

7. září 2026  17:16

Na opravu bydlení půjčí Uherské Hradiště lidem přes 2,7 milionu korun

ilustrační snímek

Město Uherské Hradiště znovu půjčí lidem peníze na opravu bydlení. Zastupitelé města dnes jednomyslně schválili poskytnutí úvěru šesti žadatelům v celkové výši...

7. září 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Ostravská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami má nové zázemí

ilustrační snímek

Ostravská základní a mateřská škola, která pečuje o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, má nové zázemí. Její pracoviště v ulici Karla Pokorného získalo...

7. září 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

V Ostravě otevřeli nové vědecké centrum LERCO za více než miliardu korun

ilustrační snímek

V areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity (OU) se dnes otevřela nová budova vědecko-výzkumného centra LERCO. Bude zázemím pro práci vědců z oblasti...

7. září 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyzkoušejte Hisense AI Companion v každodenním životě na veletrhu IFA 2026

7. září 2026  17:13

Radní ve Zlíně vybrali firmu, která opraví Velké kino. Postaví také parkoviště

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...

Zlínští radní vybrali firmu, která za 639 milionů korun zrekonstruuje Velké kino. Jejich volbu však ještě musí potvrdit zastupitelé, kteří se sejdou 17. září. Pak město zveřejní název vybrané...

7. září 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Dny evropského dědictví zpřístupní 669 památek, loni jich bylo zhruba 700

ilustrační snímek

Během letošních Dnů evropského dědictví (EHD) bude v celé České republice až do konce září přístupných 669 památek, vloni jich bylo zhruba sedm stovek. Jejich...

7. září 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Policie hledá mladíka z Havlíčkobrodska, blízcí mají obavu o jeho život

Policie hledá sedmnáctiletého Filipa Daniela Bíleného z Havlíčkobrodska. Dnes odešel z domu. Zanechal zprávu, kvůli které se blízcí bojí o jeho život,...

7. září 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Opilý muž rajtoval na koni po celé obci, pak v sedle ujížděl policistům

ilustrační snímek

Kuriózní pronásledování zažili policisté na Brněnsku. Opilý muž, který vedl koně po ulici, jim minulý týden ujížděl v sedle.

7. září 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Únik toxické chemikálie v Brně. Jednoho člověka poleptala, zasahovali hasiči

Zásah IZS v ulici Studentská v Brně, kde v pondělí dopoledne v jedné z budov...

V laboratoři v jedné z budov univerzitního kampusu v brněnských Bohunicích dnes dopoledne uniklo menší množství žíravé, toxické látky, likvidovali ji hasiči. Ještě před příjezdem hasičů se z budovy...

7. září 2026  12:12,  aktualizováno  16:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Brněnská Robotárna nabízející technické kroužky má nové zázemí

BrnÄ›nskĂˇ RobotĂˇrna nabĂ­zejĂ­cĂ­ technickĂ© krouĹľky mĂˇ novĂ© zĂˇzemĂ­

Sestavovat roboty nebo učit se programovat budou od letošního září děti navštěvující brněnskou Robotárnu v novém zázemí. Z nevyhovujících prostor v Sokolské...

7. září 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Přerov se chystá přestavět skládku v Žeravicích na centrum zpracování odpadu

ilustrační snímek

Přerov se chystá přestavět skládku v místní části Žeravice na centrum zpracování odpadu. Město se tak chce připravit na podmínky po roce 2030, kdy začne platit...

7. září 2026  15:07,  aktualizováno  15:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×