Hradecké hnutí Salon republiky chce až 10 pct, kandidují za něj čtyři náměstci

Nové královéhradecké politické hnutí Salon republiky 21 by chtělo v říjnových obecních volbách v Hradci Králové získat sedm až deset procent hlasů. Na kandidátce má čtyři současné či bývalé náměstky či náměstkyně hradeckých primátorů. ČTK to dnes řekla náměstkyně primátorky Ilona Dvořáková, která bude v čele kandidátky Salonu republiky 21. Dvořáková se stala v roce 2022 náměstkyní primátorky za hnutí Rozvíjíme Hradec, které později opustila.
Na druhém místě kandidátky bude náměstek primátora z let 2010 až 2018 a současný školní inspektor Jindřich Vedlich, který byl v minulosti členem ODA a TOP 09. Ve volbách v roce 2018 Vedlich kandidoval jako lídr uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti, které se ale do zastupitelstva nedostalo.
Ze třetího místa bude kandidovat nynější náměstek primátorky Adam Záruba, který ke konci března opustil uskupení Změna pro Hradec, jež před 16 lety založil. Na devátém místě bude Monika Štayrová, která byla za hnutí ANO v letech 2018 až 2022 náměstkyní primátora. Do nynějšího zastupitelstva byla Štayrová zvolena za ANO, ale později se přidala na stranu koalice v čele s Hradeckým demokratickým klubem (HDK) vedeným primátorkou Pavlínou Springerovou.
Mezi priority Salonu republiky 21 budou podle Dvořákové patřit dostupné bydlení, doprava a bezpečnost ve městě. Hnutí svým názvem odkazuje k první republice, kdy město pro mimořádný architektonický rozvoj získalo označení Salon republiky.
Registraci u ministerstva vnitra hnutí Salon republiky 21 zatím nemá, podle Dvořákové dokončuje sběr podpisů, kterých je pro registraci potřebných nejméně 1000. Dvořáková, Vedlich a Štayrová se hodlají stát členy hnutí, Záruba zůstane nezávislý, uvedli kandidáti.
O post v čele Hradce Králové opět hodlá usilovat primátorka Springerová. Lídrem nyní opozičního hnutí ANO bude advokát Lukáš Fiedler. Uskupení Změna pro Hradec a Zelení bude kandidovat v koalici s KDU-ČSL, kandidátku povede ředitelka krajského Centra uměleckých aktivit Martina Erbsová. Společnou kandidátku pro komunální volby vytvořili Piráti a hnutí STAN, jejím lídrem bude produkční pěveckého sboru Boni pueri Kamil Kubica. Senátor, zastupitel a předseda hnutí Rozvíjíme Hradec Jan Holásek oznámil koalici Náš Hradec, která bude složená z Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů, hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, hnutí MY pardubického hejtmana Martina Netolického a Volby pro město. Lídrem ODS bude manažer a současný městský radní Martin Soukup.
V Hradci Králové nyní vládne koalice čtyř subjektů, a to koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů, většinu v 37členném zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO.