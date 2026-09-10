Hradecké Klicperovo divadlo vrací na jeviště úspěšnou inscenaci Hana

Po více než roční pauze se do královéhradeckého Klicperova divadla vrací jedna z jeho dlouhodobě nejúspěšnějších inscenací, dramatizace románu Aleny Mornštajnové Hana. Divadlo uvede inscenaci v obnovené premiéře v sobotu 12. září ve Studiu Beseda, informoval dnes ČTK mluvčí divadla Martin Sedláček. Do titulní role se vrací Lucie Andělová, obsazení inscenace ale bude z části obměněné.
"Hana patří k inscenacím, ke kterým mají naši diváci silný vztah a které se nám opakovaně dařilo uvádět před zaplněnými hledišti doma i na zájezdech. Jsme proto rádi, že se po více než roce může vrátit na jeviště a že se spolu s ní do titulní role vrací také Lucie Andělová," řekl Sedláček.
Inscenace Hana měla v Klicperově divadle premiéru v červnu 2021 a od té doby dosáhla 84 repríz nejen v Hradci Králové, ale také na řadě zájezdů po Česku. Naposledy ji divadlo uvedlo 13. června.
Dramatizaci bestselleru Aleny Mornštajnové připravila přímo pro Klicperovo divadlo režisérka Diana Šoltýsová. Příběh začíná v zimě roku 1954, kdy devítiletá Mira navzdory zákazu rodičů vyrazí s kamarádkou k řece. "Zdánlivě nevinná dětská neposlušnost ji shodou okolností uchrání před tragédií, která zásadně změní její život. Mira zůstává odkázána na svou uzavřenou tetu Hanu a postupně odkrývá rodinnou historii poznamenanou válkou, holokaustem, ztrátami i pocitem viny," uvedl Sedláček.
Inscenace vznikla pro čistě ženské obsazení. Na její podobě se kromě režisérky a autorky dramatizace podílely dramaturgyně Lenka Smrčková, scénografka a kostýmní výtvarnice Agnieszka Pátá-Oldak, autorka pohybové spolupráce Irena Kristeková, autor hudby David Hlaváč a light designer Daniel Rejchrt.
"Obnovená premiéra Hany se uskuteční v sobotu 12. září od 19:00 ve Studiu Beseda. Představení je téměř vyprodané. Další repríza následuje v úterý 15. září dopoledne, další večerní uvedení je naplánováno na 30. října na hlavní scéně Klicperova divadla," dodal Sedláček.
Klicperovo divadlo zahájí sezonu 2026/2027 tradičním měsíčním festivalem Čekání na Václava, který rámují dva státní svátky, Den české státnosti 28. září a Den vzniku samostatného Československa 28. října. V nadcházející sezoně uvede šest premiér, první bude 17. října westernově laděná adaptace Steinbeckova románu O myších a lidech.