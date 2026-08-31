Hradecké muzeum svolalo jednání o záchraně kuklenských neolitických rondelů

Autor: ČTK
  14:10aktualizováno  14:10
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Muzeum východních Čech (MVČ) svolalo na 2. září jednání o budoucnosti kruhových neolitických staveb objevených v hradecké městské části Kukleny. Jednání se zúčastní zástupci magistrátu, muzea, autorů petice, developera, investora a zástupců místní samosprávy. ČTK to dnes řekla mluvčí muzea Lucie Peterková. Podle ní se MVČ snaží být zprostředkovatelem při řešení otázky, jak by se mělo s dosud neodkrytými historickými rondely naložit. Za jejich záchranu vznikla petice.

V oblasti je naplánovaná stavba silnice, která souvisí s chystaným developerským projektem Nová Zelená. Iniciátoři petice podali ministerstvu kultury podnět k prohlášení oblasti kulturní památkou a v srpnu se za záchranu rondelů konal happening.

Rondely se podle ředitele MVČ Petra Grulicha staly tématem ve veřejném prostoru a objevila se v souvislosti s tím řada zmatečních informací. "Je na místě, aby nyní muzeum jako nepolitická odborná organizace převzalo iniciativu. Z tohoto důvodu jsem pozval všechny aktéry k jednomu jednacímu stolu, kde předložíme výsledky průzkumu a společně se pokusíme dosáhnout řešení," sdělil Grulich.

Jednání s městem v posledních deseti letech podle něj nevedla k jasnému výsledku. "Ochrana rondelů, i přes uvedená jednání s minulým vedením města, nebyla zahrnuta do nového územního plánu města," uvedl Grulich. Od roku 2024 tak podle něj panují pochybnosti o tom, jak bude postupovat investor radiály a celého projektu Nová Zelená v otázce ochrany archeologické lokality. Archeologové ve shodě s aktivisty sdílejí obavy o zachování oblasti, a to zejména s ohledem na vedení inženýrských sítí pod silnicí.

Muzeum uvítalo přístup současného vedení města, jež se zavázalo vyčkat na výsledky odborného měření muzea a případně upravit stavební projekt. "Poslední jednání mezi vedením muzea a města se konalo v červenci a jeho výsledkem byla dohoda o společném postupu," uvedla Peterková.

MVČ pro řízení o zápisu kulturní památkou udělalo v srpnu povrchový průzkum, který potvrdil význam oblasti a také to, že obavy z kolize stavby a archeologické lokality jsou opodstatněné.

"Skutečná ochrana památky v 21. století neznamená její vykopání a vystavení na obdiv, ale její chytré a bezpečné zakonzervování pod zemí," uvedl archeolog MVČ Petr Čechák. Česko je vázáno Maltskou konvencí, která vyžaduje, aby se archeologické památky odkrývaly jen v případě nutné záchrany před stavební činností.

"Očekáváme, že strany předloží svá stanoviska a budou hledat společné řešení. Muzeum jako odborná příspěvková organizace kraje, která stojí mimo politické dění před blížícími se volbami, vnímá jako svou povinnost věc nezaujatě a odborně vysvětlit," dodala Peterková.

Rondel objevený roku 2015 má v průměru asi 145 metrů, druhý rondel, objevený v roce 2025, má kolem 90 metrů. Jsou od sebe vzdáleny asi 200 metrů. Jsou staré přes 6500 let a jsou součástí pásu těchto staveb mezi Hradcem a Jaroměři. Podle vědců je jejich soustava evropským unikátem.

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