Hradeckému kraji do dubna ubylo 1438 lidí, víc lidí zemřelo i se vystěhovalo

Autor: ČTK
  9:52aktualizováno  10:41
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Počet obyvatel Královéhradeckého kraje v letošním prvním čtvrtletí klesl o 1438 na 553.230. V kraji za leden až březen více lidí zemřelo, než se narodilo, rozdíl činil minus 721 lidí. Stěhováním kraj ztratil 717 lidí. Vyplývá to předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

V kraji v prvním čtvrtletí přišlo na svět 859 dětí, což bylo o 100 dětí méně než v prvním čtvrtletí loni. Zemřelo 1580 obyvatel, což bylo meziročně o 96 méně.

Z hradeckého kraje se do jiných krajů či do ciziny v prvním čtvrtletí odstěhovalo 3342 lidí. Z nich do ciziny odešlo 1622 lidí, meziročně o 36 více. Naopak do kraje se přistěhovalo 2625 lidí. Z ciziny do kraje přišlo 1120 lidí, zatímco loni v prvním čtvrtletí ze zahraničí přišlo do regionu 865 lidí.

"Stejně jako v předchozích letech byl úbytek obyvatel stěhováním ovlivněn vysokým počtem vystěhovalých do zahraničí v březnu, jejichž velkou část představovaly osoby, kterým na konci čtvrtletí vypršela udělená mezinárodní ochrana," komentovala vývoj hradecká pobočka ČSÚ.

Snížení počtu obyvatel zaznamenalo všech pět okresů. Ve všech okresech více lidí zemřelo, než se narodilo. Také stěhováním ubylo obyvatel ve všech pěti okresech.

Nejlidnatějším okresem byl ke konci března nadále okres Hradec Králové s 167.453 obyvateli. Nejméně obyvatel žilo na Jičínsku, a to 80.051.

Statistici v prvním čtvrtletí zaznamenali 118 sňatků po 135 loni. Počet rozvodů v meziročním porovnání neuvedli, loni bylo v prvním čtvrtletí 308 rozvodů.

V České republice klesl počet lidí za letošní první čtvrtletí zhruba o 19.800 na necelých 10,9 milionu. Přibližně ze dvou třetin šlo podle statistik o důsledek převahy zemřelých nad narozenými. Zbylá třetina je důsledkem stěhování, vystěhovalo se o 7254 lidí víc, než se jich přistěhovalo.

Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v za 1. čtvrtletí 2026:

okres obyvatelé k 1. 1. 2026 obyvatelé k 31. 3. 2026 rozdíl narození zemřelí přírůstek stěhováním

Královéhradecký kraj 554.668 553.230 -1438 859 1580 -717

Hradec Králové 167.887 167.453 -434 264 466 -232

Jičín 80.272 80.051 -221 121 247 -95

Náchod 109.238 108.922 -316 183 322 -177

Rychnov nad Kněžnou 81.263 81.020 -243 126 214 -155

Trutnov 116.008 115.784 -224 165 331 -58

Zdroj: ČSÚ

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