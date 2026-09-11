Hradeckému kraji v pololetí ubylo 1444 lidí, víc lidí zemřelo i se vystěhovalo

Počet obyvatel Královéhradeckého kraje v letošním prvním pololetí klesl o 1444 na 553.224. V kraji za leden až červen více lidí zemřelo, než se narodilo, rozdíl činil minus 1270 lidí. Stěhováním kraj ztratil 174 lidí. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.
V kraji v prvním pololetí přišlo na svět 1750 dětí, což bylo o 191 dětí méně než v prvním pololetí loni. Zemřelo 3020 obyvatel, což bylo meziročně o 76 méně.
Z hradeckého kraje se do jiných krajů či do ciziny v prvním pololetí odstěhovalo 5012 lidí, meziročně o 261 méně. Do ciziny z regionu odešlo 1881 lidí, zatímco loni jich bylo 1916. Naopak do kraje se přistěhovalo 4838 lidí po loňských 4666. Z toho z ciziny do kraje přišlo 2079 lidí, zatímco loni v prvním pololetí se ze zahraničí do regionu přistěhovalo 1639 lidí.
Snížení počtu obyvatel zaznamenalo všech pět okresů. Ve všech okresech více lidí zemřelo, než se narodilo. Stěhováním ubylo obyvatel v okresech Hradec Králové a Náchod. Naopak okresy Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Jičín obyvatele stěhováním získaly.
Nejlidnatějším okresem byl ke konci června nadále okres Hradec Králové s 167.378 obyvateli. Nejméně obyvatel žilo na Jičínsku, a to 80.066.
Statistici v prvním pololetí zaznamenali 897 sňatků, loni ve stejném období jich bylo 874. Počet rozvodů v letošním prvním pololetí ČSÚ neuvedl, loni jich bylo v prvním pololetí 583 rozvodů.
V České republice klesl počet lidí za letošní první pololetí o 12.200, ke konci června jich tak v zemi žilo 10,904 milionu. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Takzvaným přirozeným úbytkem, což je rozdíl mezi množstvím zemřelých a narozených, republika přišla v pololetí o 21.100 obyvatel. Naopak stěhováním získala 8900 lidí.
Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2026:
okres obyvatel k 1.1. 2026 obyvatel k 30.6. 2026 rozdíl narození zemřelí přirozený přírůstek přírůstek stěhováním
Hradec Králové 167.887 167.378 -509 553 866 -313 -196
Jičín 80.272 80.066 -206 254 465 -211 5
Náchod 109.238 108.876 -362 355 619 -264 -98
Rychnov nad Kněžnou 81.263 81.190 -73 263 425 -162 89
Trutnov 116.008 115.714 -294 325 645 -320 26
Královéhradecký kraj 554.668 553.224 -1444 1750 3020 -1270 -174
Zdroj: ČSÚ