Hradecký kemp Stříbrný rybník zvýšil kapacitu o chaty na poloostrově a jurtu

Městský kemp Stříbrný rybník v Hradci Králové pro nadcházející sezonu zvýšil lůžkovou kapacitu zhruba o pětinu. Přibylo pět chat na poloostrově rybníka a jurta. Nabídnout by měl téměř 250 lůžek. Aktuálně má kemp na sezonu obsazeno již 80 procent kapacity, především v chatkách a mobilních domech. Novinářům to dnes řekl ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán. Městské lesy kemp provozují od roku 2020, od té doby jej investicemi za desítky milionů korun výrazně vylepšily a zcela změnily jeho vzhled.
Dřevěné chatky kemp vybudoval na poloostrově rybníka nákladem 5,3 milionu korun. V každé se bude moci ubytovat až šest lidí, stejnou kapacitu má i jurta. "Chatky ještě musíme vybavit nábytkem. K dispozici turistům by měly být chaty od začátku července. Pořídili jsme je proto, že nám chybělo ubytování pro větší rodiny," řekl ČTK Zerzán. Chatky mají kuchyňský kout v obývací místnosti, dva pokoje v patře, balkon a terasu nad vodou.
Od zahájení sezony v květnu do konce června kemp podle Zerzána obsazují hlavně školy. "Takzvané glampingové stany již máme školami zcela obsazené," uvedl. Po letních prázdninách se kemp zaměřuje na firemní klientelu. Celý areál kempu má včetně stanové plochy a karavanů ubytovací kapacitu asi 2500 hostů.
Správci kempu se také stále snaží zlepšit kvalitu vody v rybníku, v němž se v létě množí sinice. Chystají vybudování nové výpustě a potrubí, které by umožnily úplné vypuštění rybníka, jeho vyčištění a také výměnu rybí obsádky. Problémem rybníka je to, že jej plní pouze voda z dešťů a zcela vypustit ho nelze. Obnova vody v rybníku je nepravidelná, hladina v létě kolísá až o jeden metr.
"Máme souhlas majitelů pozemků s umístěním výpusti, chystáme projektovou dokumentaci. Zhruba 320 metrů dlouhé potrubí by vodu z rybníka odvedlo do Orlice," uvedl Zerzán. Pokud by šlo vše hladce, mohla by stavba výpusti a potrubí začít v druhé polovině roku 2027. Náklady Zerzán odhadl na pět milionů korun.
V minulých dvou letech Městské lesy do rybníka vysadily stovky mladých candátů. Candáti jako dravá ryba pomáhají v rybníku snížit množství takzvaných bílých ryb, jejichž výskyt přispívá k množení sinic. Bílé ryby totiž požírají zooplankton, který se živí sinicemi. Přemnožená bílá ryba také víří bahno, z něhož se vyplavují fosfor a další živiny vhodné pro sinice. Lesníci míní, že candáti ke zlepšení kvality vody přispěli.