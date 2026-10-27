Hradecký kraj buduje v areálu pevnosti Dobrošov nové zázemí pro turisty

Královéhradecký kraj buduje v areálu prvorepublikové pevnosti Dobrošov na Náchodsku nové zázemí pro turisty. Stavební práce začaly v září a dokončené mají být příští rok na jaře. Za vybudování kiosku zaplatí kraj téměř 9,5 milionu korun, informoval dnes ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Stavba navazuje na nedávnou rozsáhlou rekonstrukci pevnosti.
"Věříme, že se tím dále zlepší servis pro desítky tisíc návštěvníků, kteří do tohoto areálu každoročně míří," uvedl krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO). Běžný provoz pevnosti a návštěvnického centra stavební práce neomezují.
Kiosek bude jednopodlažní, částečně zapuštěný do stávající haldy a krytý střechou s rostlinami. Viditelná část fasády bude z pohledového betonu, který vizuálně koresponduje s celým areálem.
"V novém kiosku najdou turisté nabídku nápojů, balených potravin či potravin rychlého občerstvení. Součástí objektu bude také provozní zázemí pro zaměstnance Muzea Náchodska a dílna pro servis, údržbu a drobné opravy potřebné pro chod celého pevnostního areálu," uvedl Lechmann.
Návštěvníkům se pevnost Dobrošov otevřela po tříleté úpravě téměř za 96 milionů korun na jaře 2022. Královéhradecký kraj investoval kromě úprav nadzemních i podzemních částí tvrze do nového návštěvnického centra s audiovizuální expozicí.
Kraj vlastní pevnost Dobrošov od roku 2015, kdy ji bezplatně převzal od armády. Provoz pevnosti zajišťuje krajské Muzeum Náchodska.
Pevnost Dobrošov byla součástí pohraničního opevnění budovaného před druhou světovou válkou. Její výstavba začala v září 1937, po mnichovských událostech práce skončily a nebyla nikdy zcela dokončena.