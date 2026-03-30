Královéhradecký kraj chystá obchvat Hronova na Náchodsku za téměř 300 milionů korun. Bude se jednat o přeložku silnice II/303, která spojuje Náchod s Broumovem. Příslib financování stavby, která odvede tranzit z centra sedmitisícového města, dnes schválili krajští zastupitelé. Kraj se bude snažit získat na stavbu dotaci ze státního rozpočtu, uvedli zástupci hejtmanství. Stavba by mohla začít v roce 2028 a dokončena má být do dvou let od zahájení.
"Silnice druhé třídy, která spojuje Náchod s Broumovskem, je velmi vytížená a průjezd Hronovem je zejména ve špičce komplikovaný. O nutnosti řešení situace se hovoří desítky let, ve hře byly i jiné varianty, ale nyní kraj pracuje ve spolupráci s městem na této trase," uvedl hejtman a starosta Hronova Petr Koleta (ANO).
Nová silnice by měla ve směru od Náchoda začínat u řeky Metuje, obejít centrum Hronova ve směru na Červený Kostelec, následně podél železniční tratě k Husovu sboru a pak zpět na hlavní silnici směrem na Broumov. Na trase dlouhé téměř jeden kilometr by měly být čtyři křižovatky a most.
Krajští zastupitelé projednali dvě varianty financování. Pokud se nepodaří získat peníze ze státního rozpočtu, zaplatí kraj vybudování přeložky z vlastních peněz. "Zastupitelé současně pověřili Centrum investic, rozvoje a inovací přípravou, realizací a administrací této akce," uvedl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.
Součástí předpokládaných nákladů je také 31 milionů korun na výkup pozemků soukromé společnosti, jejíž areál je na trase plánované přeložky.
Dopravě na Náchodsku by měla výrazně pomoci budovaná přeložka silnice II/303 Běloves–Velké Poříčí za 575 milionů korun. Letos se na ni počítá s investicí 200 milionů korun.
Královéhradecký kraj má pro letošní rok připraveno na investice do staveb a oprav silnic druhé a třetí třídy rekordních 1,9 miliardy korun, o 100 milionů korun více než v předchozím roce. Kraj plánuje 45 dopravních staveb, z nichž 13 pokračuje z loňska, a další souvislé opravy silnic. Podle plánů by se měly dopravní stavby týkat 48 kilometrů silnic a 18 mostů.