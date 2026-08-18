Hradecký kraj chce posílit připravenost obcí na sucho, situace není kritická

Situace v Královéhradeckém kraji kvůli suchu není kritická, je ale nutné posílit připravenost obcí na nadcházející roky. Vyplynulo to z dnešního zasedání krajské komise pro sucho, informovali ČTK zástupci hejtmanství. Jedním z hlavních témat byla dostupnost pitné vody v menších obcích. Česko se potýká s dlouhodobým suchem, které je nejcitelnější za poslední roky.
Krajská komise pro sucho se letos sešla poprvé. Je složená ze zástupců kraje, státního podniku Povodí Labe, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů a krajské hygienické stanice.
"Musíme počítat s tím, že dostatek vody už do budoucna nebude samozřejmostí. Starostové se na tuto situaci musí připravovat dlouhodobě, ať už budováním infrastruktury, posilováním zásobování nebo hledáním nových zdrojů. Kraj jim v tom chce pomáhat finančně i odborně," uvedl hejtman Petr Koleta (ANO). Kraj chce podle něj téma otevřít při pravidelných setkáních se starosty.
Na programu dnešního zasedání komise bylo také hodnocení aktuálního stavu vodních zdrojů. Kraj chce být připraven pomoci tam, kde se situace začne zhoršovat. "Jednou z možností je například podpora nákupu cisteren, které by mohly obce v případě nedostatku pitné vody okamžitě využít," sdělil mluvčí kraje Dan Lechmann.
Kraj počítá také s pokračováním a případným posílením dotačních programů zaměřených na stavbu a modernizaci vodovodů, vodojemů a další vodohospodářské infrastruktury. "Tyto programy v regionu fungují od roku 2004 a doposud jejich prostřednictvím kraj obce podpořil více než 1,3 miliardy korun," uvedl Lechmann.
Současný stav sucha je důsledkem dlouhodobějšího nedostatku srážek. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu je přibližně 60 procent sledovaných vodoměrných profilů na úrovni nebo pod limitem sucha. Přesto je podle hygieniků kvalita vody v kraji dobrá, dodali zástupci hejtmanství.