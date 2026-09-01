Hradecký kraj dokončil v Hronově dům pro chráněné bydlení za 15,6 milionu Kč

Královéhradecký kraj dokončil v Hronově na Náchodsku dům pro chráněné bydlení za 15,6 milionu korun. Objekt má pět lůžek ve třech bytech a zázemí pro pracovníky sociální služby. Tu bude zajišťovat krajská příspěvková organizace Domov Dolní zámek Teplice nad Metují. ČTK o tom dnes informoval mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Investorem je Královéhradecký kraj, který získal část peněz z Národního plánu obnovy.
"Celkové náklady projektu dosáhly 15,6 milionu korun, kdy samotné stavební práce představovaly 13,4 milionu korun," sdělil krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO).
Nové bydlení v hronovské Havlíčkově ulici zapadá do dlouhodobé krajské koncepce přechodu z velkých ústavních zařízení na menší komunity, kdy jsou klienti sociálních služeb více zapojováni do běžného života.
"Dokončení projektu chráněného bydlení v Hronově je dalším důležitým krokem v přeměně sociálních služeb v našem kraji. Klientům nabídne důstojné bydlení, které odpovídá současným standardům komunitních sociálních služeb, větší míru samostatnosti a zároveň potřebnou podporu pracovníků sociální služby v běžném rodinném prostředí," uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální věci Jana Hůlková (ANO).
Komunitní bydlení pro menší skupiny klientů krajských zařízení sociálních služeb vzniká postupně v celém kraji.