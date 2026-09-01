Hradecký kraj dokončil v Hronově dům pro chráněné bydlení za 15,6 milionu Kč

Královéhradecký kraj dokončil v Hronově na Náchodsku dům pro chráněné bydlení za 15,6 milionu korun. Objekt má pět lůžek ve třech bytech a zázemí pro pracovníky sociální služby. Tu bude zajišťovat krajská příspěvková organizace Domov Dolní zámek Teplice nad Metují, řekl dnes ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.
Investorem je Královéhradecký kraj, který získal část peněz z Národního plánu obnovy. "Celkové náklady projektu dosáhly 15,6 milionu korun, kdy samotné stavební práce představovaly 13,4 milionu korun," sdělil krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO).
Podle zástupců kraje je chráněné bydlení v Hronově určené pro dospělé lidi sociálně vyloučené, nebo sociálním vyloučením ohrožené. Cílem je snížit riziko společenské izolace a bezdomovectví. Klienti se do chráněného bydlení nastěhují v první polovině září.
Nové bydlení v hronovské Havlíčkově ulici zapadá do dlouhodobé krajské koncepce přechodu z velkých ústavních zařízení na menší komunity, kdy jsou klienti sociálních služeb více zapojováni do běžného života.
"Dokončení projektu chráněného bydlení v Hronově je dalším důležitým krokem v přeměně sociálních služeb v našem kraji. Klientům nabídne důstojné bydlení, které odpovídá současným standardům komunitních sociálních služeb, větší míru samostatnosti a zároveň potřebnou podporu pracovníků sociální služby v běžném rodinném prostředí," uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální věci Jana Hůlková (ANO).
Komunitní bydlení pro menší skupiny klientů krajských zařízení sociálních služeb vzniká postupně v celém kraji. Královéhradecký kraj provozuje celkem 16 služeb chráněného bydlení. Organizace, pod které tato služba spadá, jsou Domov Dolní zámek, Domov sociálních služeb Chotělice, SOAL Trutnov, Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Domov na Stříbrném vrchu, Domov Dědina, Barevné domky Hajnice, Domov V Podzámčí a Domov sociálních služeb Skřivany.