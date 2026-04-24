Hradecký kraj hledá firmy na zpevnění svahů u silnic, zakázka přesáhne 58 mil.Kč

Královéhradecký kraj hledá firmy, které by v příštích letech zajišťovaly nestabilní svahy nad krajskými silnicemi. Předpokládaná cena zakázky je více než 58,3 milionu korun bez DPH. Kraj předpokládá, že na odstraňování ohrožujících skalních sesuvů se dohodne s více firmami, vyplynulo z informací na krajském webu veřejných zakázek. Nejvíce krajských silnic ohrožených sesuvy je v horských regionech na Trutnovsku, Rychnovsku a Náchodsku. Kraj spravuje zhruba 3300 kilometrů silnic druhé a třetí třídy.
Nabídky do výběrového řízení lze podávat do 6. května do 09:00. Kraj by měl v období let 2026 až 2029 zadávat na základě uzavřené dohody s vybranými firmami práce na odstraňování havarijních stavů skalních sesuvů na území regionu.
Nestabilních svahů nad silnicemi v Královéhradeckém kraji v posledních letech přibývá, což ohrožuje místy bezpečnost provozu. Podle silničářů na to má vliv nejen klimatická změna, ale i kácení stromů, které svah naruší. Dočasným řešením jsou provizorní svodidla, která zachytí padající kameny. Další etapou je konečné zajištění svahu, což je finančně a technologicky náročnější.
Královéhradecký kraj letos investuje do oprav a staveb silnic rekordních 1,936 miliardy korun včetně DPH. Je to o 100 milionů více než v roce 2025. Kraj chystá 45 dopravních staveb, z nichž 13 pokračuje z loňska, a další opravy silnic. Podle plánů by se měly dopravní stavby týkat 48 kilometrů silnic a 18 mostů. Kraj financuje dopravní stavby z více zdrojů.