Hradecký kraj investuje 257 milionů Kč do úprav depozitáře vědecké knihovny

Královéhradecký kraj chystá úpravu areálu depozitáře Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v městské části Pouchov. Má hotovou projektovou dokumentaci a vydané platné stavební povolení. Stavební práce za předpokládaných 257 milionů korun jsou v plánu v letech 2027 až 2029. Financování schválili krajští radní, projednají ho ještě zastupitelé, informoval dnes ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.
"Depozitář tvoří čtveřice samostatných objektů, jejichž technický stav neumožňuje bezpečné, kapacitně dostatečné a klimaticky stabilní uložení knihovních fondů. Zároveň jsou tyto budovy energeticky nevyhovující," řekl Lechmann.
Projekt počítá s kompletní obnovou celého areálu. "Jedna ze stávajících hal bude odstraněna a nahrazena novou dvoupodlažní halou, další tři objekty čeká rekonstrukce," uvedl hejtman Petr Koleta (ANO). Kromě modernizace objektů bude součástí investice snížení energetické náročnosti budovy a navýšení kapacity pro ukládání fondů knihovny.
"Projekt po dokončení zajistí stabilní a kontrolované mikroklima ve všech objektech, zvýší požární bezpečnost, především u starých tisků, a vytvoří moderní prostředí pro práci s fondy. Všechny tyto věci jsou důležité pro zajištění dlouhodobé ochrany kulturního dědictví," uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, evropské granty a dotace, kulturu a cestovní ruch Jiří Štěpán (HLAS samospráv).
Podle krajského radního pro investice a majetek Zdeňka Prause (ANO) se v současné době pracuje na doplnění projektové dokumentace vnitřního vybavení. Po jejím vyhotovení bude dokumentace kompletní. "Poté budeme moci vypsat veřejnou zakázku na zhotovitele. Předpokládáme, že stavební práce začnou v roce 2027. Celý depozitář by pak měl být uveden do provozu v roce 2029," dodal Praus.
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, která je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, shromažďuje a zpřístupňuje odbornou literaturu a zdroje z různých vědních oborů. Kromě knihovnických služeb nabízí přístup k digitálním databázím a pořádá vzdělávací i kulturní akce.
Knihovna sídlí v moderní budově ve tvaru písmene X nedaleko historického centra Hradce Králové na nábřeží řeky Orlice. Tato budova knihovny získala titul Stavba roku 2009.