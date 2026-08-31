Hradecký kraj jmenoval nového ředitele záchytné stanice v Hradci Králové

Ředitelem Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje v Hradci Králové bude od 1. září Petr Sameš. O jeho jmenování dnes rozhodli krajští radní, sdělil ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Sameš v minulosti působil jako policista, provozní ředitel bezpečnostní agentury, sociální pracovník či středoškolský pedagog. Do výběrového řízení se přihlásilo devět zájemců. Záchytná stanice v Hradci Králové je jediná v celém kraji, každoročně poskytuje služby více než 700 klientům.
Kraj vyhlásil výběrové řízení poté, co dosavadní ředitel Petr Lochman oznámil, že na konci srpna v této funkci skončí. "Před novým ředitelem stojí důležité úkoly, plánujeme například zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance záchytné služby. Bude nutné jednat také o financování této služby a zajištění jejího dlouhodobého stabilního fungování a dalšího rozvoje," uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO).
Stanice je v objektu v části Nový Hradec Králové. Z personálních důvodů několik let funguje v omezeném režimu, ve kterém klienty přijímá ve všední dny pouze v podvečer a v noci, o víkendech a svátcích zajišťuje nepřetržitý provoz. Kraj v posledních letech opakovaně jednal s Fakultní nemocnicí Hradec Králové o možnosti umístění stanice v jejím areálu.
Protialkoholní záchytnou stanici původně zřizoval Hradec Králové. Kraj je jejím zřizovatelem od roku 2002. Roční rozpočet stanice se pohybuje okolo 16 milionů korun, hospodaření je v posledních letech ztrátové.