Hradecký kraj má plán na úpravu okolí muzea Sýpka v Rokytnici pro kulturní akce

Královéhradecký kraj plánuje úpravu okolí muzea Sýpka v Rokytnici v Orlických horách, kde by mohl vzniknout prostor pro kulturní akce. Okolí Sýpky, kterou od Rokytnice odkoupil kraj, řeší nová architektonická studie. Práce by mohly začít v příštích pěti letech, řekl dnes ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Úprava prostranství by měla navazovat na chystanou rekonstrukci sousední budovy radnice. Sýpka od loňska spadá pod krajské Muzeum a galerii Orlických hor (MGOH).
"Cílem je vytvořit v centru Rokytnice další atraktivní prostor nejen pro obyvatele, návštěvníky muzea, ale také pro všechny, kteří přes Rokytnici míří do Orlických hor," uvedl náměstek hejtmana a starosta Rokytnice Jiří Štěpán (HLAS samospráv).
Autorem architektonické studie je Štěpán Tylš, který na návrhu spolupracoval s architekty Petrem Šudou a Jakubem Horským. Ti stáli také u architektonického řešení rekonstrukce bývalé sýpky na muzeum, která se uskutečnila v letech 2011 až 2013. Předpokládané náklady celého projektu úpravy okolí muzea jsou podle zástupců kraje deset milionů korun.
Hlavní částí návrhu je proměna plochy východně od muzea v park, kde budou při veřejných akcích stánky. Druhý, klidnější prostor vznikne za budovou Sýpky hlavně pro návštěvníky muzea a jeho kulturní programy. Tam by měly být lavičky, ohniště a dřevěné pódium pro menší kulturní a komunitní akce.
"Tím, že se Sýpka stala majetkem kraje, se muzeu otevřel prostor k plánování jejího dalšího rozvoje. Nechceme řešit jen samotnou budovu, ale také její okolí a způsob, jakým bude muzeum přirozeně fungovat jako součást města," sdělil ředitel MGOH Tomáš Zelenka.
Architektonická studie řeší také technická opatření související se stavem budovy Sýpky, jako odstranění zvýšené vlhkosti, zlepšení odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou. Součástí návrhu je také nové řešení skladování pelet pro vytápění objektu.
Bývalá sýpka z 19. století prošla v roce 2012 rekonstrukcí a byla přestavěna na muzeum. Expozice přibližuje návštěvníkům nejen přírodu, ale i zaniklá a živá řemesla Orlických hor. Součástí interiéru je také devět metrů vysoká voliéra, která prochází všemi třemi patry budovy.