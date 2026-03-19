Hradecký kraj nesouhlasí se snížením prostředků z rozpočtového určení daní

Královéhradecký kraj nesouhlasí se snížením prostředků z rozpočtového určení daní. Zachování stabilního a předvídatelného financování krajů podle jejich potřeby je zásadní, vyplynulo z vyjádření zástupců hejtmanství. Jednání o návrhu na změnu rozdělení daňových příjmů mezi kraje pokračují, konečná podoba návrhu zatím není uzavřená, vyplynulo z informací po pondělním jednání Asociace krajů ČR s vládou.
"Královéhradecký kraj dlouhodobě prosazuje, aby nedošlo ke snížení prostředků z rozpočtového určení daní," sdělil dnes ČTK mluvčí kraje Dan Lechmann.
Jedním z témat na pondělním jednání Asociace krajů ČR s vládou byl růst platů ve veřejném sektoru. "Krajský rozpočet již reflektuje rozhodnutí o růstu platů ve veřejném sektoru. V případě zaměstnanců krajského úřadu se jedná o navýšení zhruba o 16 milionů korun. U příspěvkových organizací, které tvoří významnou část krajských výdajů, tedy škol, sociálních služeb či nemocnic, zatím nejsou k dispozici konečná čísla," uvedl Lechmann. Jejich dopad bude podle něj záviset na konečném nastavení ze strany státu a propočtech jednotlivých organizací.
Z pondělní schůzky také vyplynulo, že ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce revidovat části nákladů na financování nepedagogických pracovníků a takzvané ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) ve školství, kam patří například učebnice. Náklady přešly ze státu na kraje.
Královéhradecký kraj souhlasí s revizí financování nepedagogických pracovníků, které bylo na kraje v minulosti převedeno. "Kraj je připraven tyto platy hradit, je však zásadní, aby s nimi mohl dopředu počítat v rozpočtu a měl jistotu, zda na ně obdrží odpovídající prostředky ze státního rozpočtu. V opačném případě by byl nucen hledat úspory jinde," řekl Lechmann.
V současnosti kraj eviduje přibližně 55 milionů korun, které v rozpočtu chybí na pokrytí platů nepedagogických pracovníků, jako jsou školníci, uklízečky či kuchařky.
Otázka financování správy krajských silnic je podle hejtmanství předmětem dalších jednání s vládou, která se budou konat v červnu. Kraj bude i letos financování dopravních staveb zajišťovat z více zdrojů.
"Za náš kraj je nicméně dlouhodobou prioritou zachování stabilního financování v této oblasti. Ideálním řešením by proto bylo, aby kraj ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) obdržel obdobný objem prostředků jako loni," sdělil Lechmann. Kraj z fondu očekává minimálně 130 milionů korun, jako loni.
Královéhradecký kraj vyčlenil na letošní silniční stavby rekordních 1,936 miliardy korun. Kraj spravuje zhruba 3300 kilometrů silnic druhé a třetí třídy.
Královéhradecký kraj by podle původního plánu měl letos hospodařit s příjmy 20,25 miliardy korun a výdaji 20,07 miliardy korun. Přebytek 179,6 milionu korun chce využít k uhrazení závěrečné splátky investičního úvěru na první etapu dostavby náchodské nemocnice z roku 2018.