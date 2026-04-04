Hradecký kraj otestoval na Trutnovsku AI pro rychlejší opravy silnic

Využití umělé inteligence (AI) pro zjištění závad silnic a jejich následnou opravu pomocí mikrovlnné technologie otestovali krajští silničáři mezi Svobodou nad Úpou a Černým Dolem na Trutnovsku. Technologie pracuje s teplou obalovanou směsí, kterou je možné použít i v mrazech, informoval ČTK mluvčí královéhradeckého hejtmanství Dan Lechmann. Silnice II/297, na které silničáři technologii testovali, je hlavní přístupovou trasou do krkonošského střediska Janské Lázně.
Silničáři zkontrolovaný úsek horské silnice opravili pomocí mikrovlnné technologie. "Na navazujícím úseku silnice se oprava uskuteční standardními postupy. Královéhradecký kraj tak bude moci porovnat životnost a kvalitu obou řešení v praxi. Výsledky tohoto srovnání pomohou v budoucnu rozhodovat o nejvhodnější technologii s ohledem na rychlost i ekonomickou náročnost oprav," uvedl Lechmann.
Královéhradecký kraj připravuje roční pilotní projekt, který umožní rozšířit využívání AI i mikrovlnné technologie na větší část kraje. Údržba silnic Královéhradeckého kraje plánuje pronájem technologie a vybavení některých vozidel silničářů systémem detekce závad.
Systém má sledovat a vyhodnocovat poškození vozovek téměř v reálném čase, což umožní opravovat silniční výtluky v rané fázi, kdy je zásah rychlý, levný a méně zatěžuje dopravu. Když se projekt osvědčí, budou AI detekce a mikrovlnná technologie trvale zařazené do vybavení údržby silnic v kraji. Nový postup má zefektivnit opravy vozovek zejména v zimním období, kdy jsou tradiční technologie omezené.
"Pokud se potvrdí přínos AI detekce a oprav mikrovlnou technologií, půjde o významný krok ke zlepšení stavu silniční sítě v našem kraji. Pomůže také zrychlit reakci na poptávku po opravách, která přichází z odlehlých částí regionu a na kterou zejména v zimních měsících neumí kraj reagovat," uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jiří Štěpán (HLAS samospráv).
V Královéhradeckém kraji je okolo 470 kilometrů silnic první třídy, přes 930 kilometrů silnic druhé třídy a více než 2380 kilometrů silnic třetí třídy. Kraj má ve správě silnice druhé a třetí třídy. Pro letošní rok má připraveno na investice do staveb a oprav silnic nižších tříd rekordních 1,9 miliardy korun, o 100 milionů korun více než v předchozím roce. Kraj plánuje 45 dopravních staveb, z nichž 13 pokračuje z loňska, a další souvislé opravy silnic. Podle plánů by se měly dopravní stavby týkat 48 kilometrů silnic a 18 mostů.