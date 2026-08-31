Hradecký kraj otevře v úterý novou jídelnu pro studenty na Pospíšilově třídě

Na Pospíšilově třídě v Hradci Králové zahájí 1. září provoz nová školní jídelna, kterou nechal postavit kraj za 101 milionů korun bez DPH. Zpočátku bude jídelna fungovat v omezeném režimu. ČTK o tom dnes informoval mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Hlavním cílem je zajistit dlouhodobě chybějící stravovací zázemí pro studenty krajských škol na Pospíšilově třídě.
Jídelna nabídne 244 míst k sezení u 52 stolů. "Jídelna bude zajišťovat stravování především pro studenty Obchodní akademie, Střední průmyslové školy stavební a Gymnázia Boženy Němcové. V první fázi bude fungovat v omezeném režimu, kdy bude vydávat jeden hlavní chod, a také počet připravovaných obědů bude omezený," sdělil Lechmann.
Kapacita nového provozu umožní v budoucnu odbavit až 1200 strávníků denně. Cílem je dostat se až na čtyři hlavní chody denně.
Důvodem zpočátku omezeného provozu je podle zástupců kraje především zaškolení personálu, seznámení zaměstnanců s novými technologiemi a stroji a nastavení provozních procesů. "Důležité proto bude včasné objednávání obědů ze strany žáků a studentů, aby mohla jídelna množství připravovaných porcí správně plánovat," uvedla vedoucí jídelny Michaela Stará.
V budoucnu by se jídelna mohla otevřít také veřejnosti. "Dlouhodobý koncept počítá s možností provozu sedm dní v týdnu v dopoledních i odpoledních hodinách. Naše nabídka by se mohla rozšířit nejen o obědy, ale také o snídaně, svačiny a večeře. V budoucnu by součástí provozu mohla být také minutková kuchyně a salátový bar," uvedla Stará.
Zařízení spadá pod krajskou školní jídelnu v Hradecké ulici, která má kapacitu 2800 obědů denně. Společně s novým provozem tak vznikne zázemí s celkovou kapacitou až 4000 obědů denně.
"Otevřením nové jídelny řešíme problém, který žáky a studenty škol na Pospíšilově třídě provázel více než deset let. Dosud museli za obědem docházet mimo areál svých škol, což bylo časově náročné a kapacitně nevyhovující. Nový provoz jim nabídne zázemí přímo v místě, kde studují. Naším cílem je, aby se jídelna postupně zaběhla a mohla žákům nabídnout nejen dostatečnou kapacitu, ale také kvalitní a pestrou stravu," uvedla náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO).
Jídelna využívá objednávkový systém s několika možnostmi, jak si jídlo objednat. K dispozici bude aplikace na webové adrese www.strava.cz, samoobslužné objednávkové boxy přímo v jídelně nebo objednávka prostřednictvím pokladny školní jídelny. Součástí systému bude také burza jídel. "Strávník, který už má oběd objednaný, ale nakonec si jej nemůže vyzvednout, jej může nabídnout ostatním. Jiný zájemce si pak takto uvolněnou porci může převzít," dodal Lechmann.