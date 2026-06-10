Hradecký kraj otevřel nové školní dílny v Hlušicích za 102 milionů korun

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov otevřela v Hlušicích na Královéhradecku nové školní dílny pro výuku diagnostiků a mechaniků motorových vozidel. Celkové náklady na stavbu a vybavení dílen přesáhly 102 milionů korun včetně DPH. Královéhradecký kraj, který byl investorem, počítá s desetimilionovou dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žáci začnou nové prostory využívat v polovině června, kdy tam budou závěrečné zkoušky. ČTK o tom dnes informovali zástupci hejtmanství.
"Nové dílny představují významný krok pro odborné vzdělávání v našem kraji. Jde o investici, která zvýší atraktivitu technických oborů a pomůže motivovat další mladé lidi ke studiu řemesel. Velké poděkování patří vedení školy i společnosti Škoda Auto, která pro výuku poskytla 20 moderních vozidel," uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).
Stavebním pracím, které začaly v roce 2024, předcházelo zbourání původní budovy stájí, později využívané jako dílny. Na jejím místě vznikl objekt se třemi dílnami pro servis a diagnostiku automobilů. Součástí nového areálu je také přednášková hala určená pro výuku, semináře i školení. Vznikla také učebna pro teoretickou přípravu a zázemí pro zaměstnance školy.
"Technicky vzdělaní absolventi jsou na trhu práce dlouhodobě velmi žádaní. Naším cílem je nabídnout žákům kvalitní podmínky pro výuku a připravit je co nejlépe na budoucí profesní uplatnění. Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov patří v tomto směru mezi klíčové vzdělávací instituce v kraji," řekla náměstkyně hejtmana pro školství a sport Jana Berkovcová (ANO).
"Koncepci rozvoje školy v oblasti investic jsme připravili v roce 2015 a letos se nám podařilo završit jeden z jejích nejvýznamnějších projektů. Jsem rád, že se díky podpoře zřizovatele i nasazení celého týmu podařilo během uplynulých let modernizovat již tři areály školy," uvedl ředitel školy Vladimír Blažej.
Rozvoj školy ale podle něj nekončí. "Jsme těsně před zahájením projektu zaměřeného na modernizaci stávající dílenské haly v Hlušicích určené pro výuku oborů, které mají ve svých vzdělávacích programech opravy a diagnostiku zemědělské techniky," dodal Blažej.
Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov působí v Novém Bydžově, Hlušicích i v Chlumci nad Cidlinou, kde v roce 2019 otevřela středisko pro potravinářské a gastronomické obory. Ve stejném roce škola v Novém Bydžově dokončila modernizaci střediska technických oborů Na Švarcavě. Ve školním roce 2026/2027 bude navštěvovat školu přibližně 650 žáků.