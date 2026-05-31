Hradecký kraj plánuje investovat do rozvoje muzea a galerie v Náchodě 254 mil.Kč

Hradecký kraj plánuje výstavbu budovy pro Muzeum Náchodska a Galerii výtvarného umění v Náchodě. Stavba v Kladské ulici by mohla začít koncem roku 2028 a být hotová v roce 2030. Nová budova oběma institucím poskytne odpovídající zázemí a umožní rozvoj, řekl dnes ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Investice za předpokládaných 254 milionů korun zahrnuje stavbu objektu, rekonstrukci takzvaného rozmrazovacího tunelu, projektování nebo vybavení. Finance na to tento týden uvolnili radní kraje.
"Projekt počítá s demolicí nevyhovujícího objektu čp. 733 a části školní budovy v Kladské ulici a výstavbou nového čtyřpodlažního pracoviště, které by ze 75 procent mělo sloužit muzeu, zbývající kapacitu využije galerie," uvedl krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO).
Zbourání objektu bude předcházet oprava další budovy v Kladské ulici nedaleko vlakového nádraží, která dříve sloužila jako rozmrazovací tunel pro železniční lokomotivy, náklady mají přesáhnout 15 milionů korun. Po dokončení oprav se do tohoto objektu přestěhuje depozitář muzea a bude možné začít s demolicí objektu čp. 733, sdělili zástupci kraje.
Muzeum Náchodska sídlí a má část depozitáře v pronajatých prostorách na Masarykově náměstí. "Smlouva však po roce 2035 nebude ze strany náchodské radnice prodloužena a je nutné zajistit nové prostory. Současně muzeum sídlí také v objektu v Kladské ulici čp. 733, který je ve vlastnictví kraje a muzeum ho využívá jako depozitář. Celý objekt je ve špatném technickém stavu," sdělil Lechmann. Podotkl, že vhodné podmínky pro depozitáře či edukační činnost chybí také krajské galerii v Náchodě.
V současnosti pokračuje příprava podkladů potřebných pro vyhlášení tendru na dodavatele formou Design & Build, což znamená, že by vítězná firma zajistila jak zpracování projektové dokumentace, tak i vlastní stavbu. "Ta by mohla začít na konci roku 2028," řekl Lechmann.
Muzeum Náchodska je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Navazuje na tradici Městského muzea v Náchodě, které vzniklo v roce 1879, a dlouhodobě se věnuje dokumentaci, ochraně a prezentaci historického a kulturního dědictví Náchodska. Spravuje rozsáhlý sbírkový fond i několik expozic v další městech a prostřednictvím výstav, edukačních programů a publikační činnosti přibližuje veřejnosti dějiny a identitu Náchodska.
Galerie výtvarného umění v Náchodě je regionální institucí zaměřenou na výtvarné umění 19. až 21. století. Založena byla v roce 1966 a od roku 1983 sídlí v zámecké jízdárně v areálu náchodského zámku. Vedle péče o sbírky a pořádání výstav nabízí také doprovodné a edukační programy. Společně s Muzeem Náchodska podle zástupců hejtmanství představuje důležitou součást kulturní infrastruktury regionu a přispívá k uchovávání i zpřístupňování kulturního dědictví Náchodska.